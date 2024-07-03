Союзники НАТО погодились виділити військову допомогу Україні у €40 млрд, - Reuters
Країни-члени НАТО погодились надати військову допомогу Україні на наступний рік у розмірі €40 млрд
Про це пише Reuters із посиланням на західноєвропейського дипломата.
За його словами, лідери країн Північноатлантичного альянсу підпишуть це зобов’язання у Вашингтоні наступного тижня - тоді відбуватиметься саміт НАТО.
Інформаційне агентство додає, що генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше звернувся до держав блоку із проханням підтримувати військову допомогу Києву на тому ж рівні, що й в роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну - на рівні близько €40 млрд на рік.
- 30 травня стало відомо, що Єнс Столтенберг запропонує державам-членам Північноатлантичного альянсу виділяти щонайменше €40 млрд на військову допомогу Україні кожного року.
- 14 червня повідомлялось, що міністри оборони країн-членів НАТО не погодили план фінансування України, що передбачає виділення €40 млрд на рік.
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