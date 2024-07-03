Союзники НАТО погодились виділити військову допомогу Україні у €40 млрд, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на західноєвропейського дипломата.

За його словами, лідери країн Північноатлантичного альянсу підпишуть це зобов’язання у Вашингтоні наступного тижня - тоді відбуватиметься саміт НАТО.

Інформаційне агентство додає, що генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше звернувся до держав блоку із проханням підтримувати військову допомогу Києву на тому ж рівні, що й в роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну - на рівні близько €40 млрд на рік.