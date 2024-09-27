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"Спецслужби погодили кандидатуру Буданова на пост президента України": роспропаганда вигадала новий фейк

Влад Дідусь
27 вересня, 2024 п'ятниця
23:42
Новини Кирило Буданов

Російська пропаганда вигадала фейк, буцімто західні спецслужби погодили кандидатуру Кирила Буданова на пост президента України

Зміст

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

План з "президентом Будановим" буцімто узгодили в ЦРУ та МІ-6.

"Цей вкид позбавлений навіть внутрішньої логіки. Його важко назвати чимось іншим, ніж маячнею, яка зліплена на основі "власних джерел", заяв зрадника Олега Царьова, фантазій певних проросійських "експертів" та неіснуючих результатів опитування КМІС", - пише ЦПД.

У Центрі пояснили, що Кремль намагається спровокувати розкол між воєнно-політичним керівництвом України, а також прагне дискредитувати українську владу. 

  • 7 вересня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України та розповів, як цьому можна завадити.
Теги:
Росія
вибори президента
Війна з Росією
фейк
ГУР
пропаганда
Кирило Буданов
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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