"Спецслужби погодили кандидатуру Буданова на пост президента України": роспропаганда вигадала новий фейк

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

План з "президентом Будановим" буцімто узгодили в ЦРУ та МІ-6.

"Цей вкид позбавлений навіть внутрішньої логіки. Його важко назвати чимось іншим, ніж маячнею, яка зліплена на основі "власних джерел", заяв зрадника Олега Царьова, фантазій певних проросійських "експертів" та неіснуючих результатів опитування КМІС", - пише ЦПД.

У Центрі пояснили, що Кремль намагається спровокувати розкол між воєнно-політичним керівництвом України, а також прагне дискредитувати українську владу.