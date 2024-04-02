США передали Україні ще понад 100 генераторів, електростанції та спецтехніку для ДСНС

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"У той час, коли Росія продовжує варварські удари по енергетичній інфраструктурі України, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає 109 генераторів, 19 станцій генерування тепла й електроенергії та 13 одиниць техніки для екстрених служб", – повідомила Брінк.

Допомогу передають Дніпру, Вінниці, Івано-Франківську, Львову, Черкасам і Чернівцям.