США передали Україні ще понад 100 генераторів, електростанції та спецтехніку для ДСНС
Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"У той час, коли Росія продовжує варварські удари по енергетичній інфраструктурі України, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає 109 генераторів, 19 станцій генерування тепла й електроенергії та 13 одиниць техніки для екстрених служб", – повідомила Брінк.
Допомогу передають Дніпру, Вінниці, Івано-Франківську, Львову, Черкасам і Чернівцям.
- 1 квітня президентка Молдови Мая Санду зустрілася зі спеціальним представником США з питань відновлення економіки України Пенні Прітцкер та запропонувала деякі рішення для сприяння економічному відновленню
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.91 Купівля 38.91Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе