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Санду обговорила відбудову України зі спецпредставником США Прітцкер: Молдова запропонувала рішення

1 квітня, 2024 понедiлок
23:15
Економіка

1 квітня президентка Молдови Мая Санду зустрілася зі спеціальним представником США з питань відновлення економіки України Пенні Прітцкер та запропонувала деякі рішення для сприяння економічному відновленню

Про це повідомляє адміністрація президента Молдови.

Під час обговорення Санду наголосила на важливості продовження допомоги США Україні, яка своїм опором російському вторгненню захищає мир і в нашій країні. 

Зазначається, що обговорення було зосереджено на ролі, яку може відіграти Молдова у процесі відбудови України.

"Сучасні та безпечні дороги та залізниці на нашій території можуть полегшити сполучення між Україною та Румунією та рештою Європейського Союзу, стимулюючи регіональну торгівлю та нашу економіку. Крім того, наша країна готова прийняти компанії, які беруть участь у відбудові України, щоб полегшити їхній доступ і подальші інвестиції в сусідню країну", - йдеться у повідомленні.

Посадовці також обговорили, як війна через кордон вплинула на громадян і бізнес, покращення інфраструктури та залучення інвестицій до Молдови для розвитку економіки та створення робочих місць.

Санду висловила вдячність США за допомогу, запропоновану країні для подолання енергетичних, економічних, безпекових і гуманітарних викликів останніх двох років, а також за послідовне партнерство з моменту здобуття незалежності.

  • Молдова направила в Україну нову партію гуманітарної допомоги на загальну суму 4,9 млн леїв (понад 253 тис. євро). У вантажівках – медичні товари.
Теги:
Світ
Україна
Молдова
Війна з Росією
США
допомога Україні
Мая Санду
підтримка України
відбудова України
Світ про Україну
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