Молдова відправила в Україну 5 вантажівок із гуманітарною допомогою
Молдова направила в Україну нову партію гуманітарної допомоги на загальну суму 4,9 млн леїв (понад 253 тис. євро). У вантажівках – медичні товари
Про це повідомляє NewsMaker.
П'ять фур із вантажем понад 75 тонн гуманітарної допомоги вирушив із Молдови 27 лютого.
Зазначається, що Молдова направила в Україну гуманітарну допомогу у вигляді медичних товарів, таких як системи переливання крові та дезінфікуючі засоби, а також консерви та електрогенератори.
Транспортування гуманітарної допомоги міністерство внутрішніх справ Молдови здійснило коштами резервного фонду уряду.
Уряд ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги після того, як 15 листопада 2023 року міністерство закордонних справ Молдови отримало від української влади перелік необхідних товарів.
- Раніше цього місяця стало відомо, що у Молдові створять установи для інтеграції біженців з України.
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