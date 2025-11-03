Помер президент асоціації Укравтопром Михайло Резнік

На 76-му році життя пішов у вічність Михайло Борисович Резнік – президент асоціації Укравтопром, Надзвичайний і Повноважний Посол України, видатний дипломат, академік, заслужений економіст України. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

"Професіоналізм Михайла Борисовича, глибоке розуміння міжнародних процесів і відданість справі сприяли зміцненню позицій України у світі. Як керівник асоціації Укравтопром Резнік зробив значний внесок у розвиток вітчизняної автомобільної галузі, підтримував діалог між бізнесом і державою, об’єднував фахову спільноту", - зазначили в Укравтопромі.



Своє життя Михайло Борисович присвятив служінню державі та розвитку міжнародних відносин України. Він представляв нашу країну на найвищому дипломатичному рівні – у Республіці Корея, Китайській Народній Республіці та Сполучених Штатах Америки.



Церемонія прощання з Михайлом Борисовичем відбудеться 4 листопада у великій залі Дипломатичної академії України (по вул. Велика Житомирська, 2) з 11:00 до 13:00. Усі, хто бажає віддати шану та попрощатися з Михайлом Борисовичем



Світла і вічна пам’ять!