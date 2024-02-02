Київський Театр Франка осучаснив Мольєра: нова прем’єра і солдаут до квітня

Комедія "Тартюф, або Облудник" Мольєра вважається однією з найвидатніших п'єс в історії театру, яка вже 360 років не сходить зі світової сцени.

Режисер Дмитро Богомазов планував поставити “Тартюф” ще 2022 року - завадило повномасштабне вторгнення. Наприкінці січня 2024 “Тартюфа” нарешті побачив столичний глядач: 25, 26 і 27 січня виставу відіграли двома акторськими складами, але з незмінними виконавцями головних ролей - Олександром Яремою у ролі Орґона таі Андрієм Самініним у ролі Тартюфа.

Актори Олександр Ярема і Андрій Саміні. Фото: Юлія Вебер

Дует Олександр Ярема і Андрій Самінін добре знайомий театралам - актори грають разом і в "Конотопській відьмі" - виставі, яка вже стала легендою театру: там вони відповідно, Сотник Забрьоха і писар Пістряк.

Олександр Ярема. Фото: Юлія Вебер

За сюжетом, Тартюф, приховуючи лицемірство за маскою християнських чеснот, проникає в сім'ю багатого пана Орґона. Батько родини засліплений "благочестям" приблуди і наслухавшись його запальних проповідей, в усьому йому потурає і навіть збирається віддати йому в дружини власну доньку.

Актор Олександр Рудинський грає сина Оргона. Його танець викликав оплекски.Фото: Юлія Вебер

Класичний сюжет Мольєра не набув істотних змін, а от декорації, костюми і сценічні рішення вже 21 століття: жодних перук, камзолів і кринолінів. Сучасна трьохярусна сцена, сучасна музика і хореографія. Ну і проблему, зрештою, вирішує не король, а закон.

Марія Рудинська, Оксана Жданова і Олександр Ярема Фото: Юлія Вебер

Служницю Доріну, яка намагаєтья відкрити Орґону очі на ошуканство Тартюфа, грає Оксана Жданова, представниця акторської династії: донька Віктора Жданова (окрім театральної сцени, відомий глядачу за фільмами "Кіборги", "Вулкан", серіалом "Спіймати кайдаша") та Олени Хохлаткіної ("Памфір", "Як там Катя?"), які також є акторами Театру Франка.

Фото: Юлія Вебер

Ще одна "сімейна історія" на сцені - подружжя Рудинських. Олександр грає сина Орґона, а Марія Рудинська - його дочку. Художником-постановником вистави є Петро Богомазов, син режисера Дмитра Богомазова.

Христина Федорак у ролі дружини Органа та Андрій Самінін-Тартюф. Фото: Юлія Вебер

Андрій Самінін в театрі Франка з 2022 року і щільно задіяний у виставах. Телеглядачам він відомий за численними ролями у серіалах, а також кінороботами - "Мирний 21", "Хайтарма". Втім на театральній сцені Самінін-актор розкривається зовсім по-іншому.

Фото: Юлія Вебер

В театрі зазначають, що квитки на "Тартюфа" розпродані до квітня.

Наступна прем'єра в Національному академічному драмтеатрі імені Івана Франка анонсована на кінець квітня. Вже розпочались репетиції "Марії Стюарт" - режисером вистави буде Іван Уривський. Той самий, хто поставив "Конотопську відьму".