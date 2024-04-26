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Фільми та серіали про хакерів та кіберзлочинців

26 квітня, 2024 п'ятниця
22:00
Кіно хакери

Наша чергова цікава п’ятірка фільмів, де справу веде талановитий хакер. Це добірка кінострічок про кіберзлочинність і кібербезпеку, про тих, хто по той і по цей бік закону, про шукачів правди та наживи, про всі межі людини…

Дівчина з татуюванням дракона

Картина Девіда Фінчера. 2011 рік

У ролях: Деніел Крейг, Руні Мара, Крістофер Пламмер, Стеллан Скарсгард, Робін Райт та Горан Вишнич.

Заплутаний трилер про співпрацю журналіста Мікаеля Блумквіста та хакерші Лісбет Саландер. Мікаель розслідує справу про племінницю промисловця Хенріка Вангера, яка зникла 40 років тому. Лісбет зламує комп'ютер Мікаеля, щоб скласти на нього досьє. Разом вони розкривають таємницю зникнення дівчини та схожих убивств…

 

Той, що не залишає сліду

Картина Грегорі Хобліта. 2008 рік

У ролях: Дайан Лейн, Біллі Берк, Колін Хенкс, Джозеф Крос, Пітер Грей Льюїс, Тайрон Джордано, Мері Бет Хьорт та Перла Аней-Жарден.

Маніяк розміщує на своєму ресурсі в режимі онлайн трансляцію своїх звірств. Що більше відвідувачів, то швидше вмирає жертва. Кожне наступне вбивство стає дедалі витонченішим. До справи підключається Дженніфер Марш — агент ФБР боротьби з інтернет-злочинами…

Мережа

Стрічка Ірвіна Вінклера. 1995 рік

У ролях: Сандра Буллок, Джеремі Нортем, Денніс Міллер, Дайан Бейкер, Кен Ховард, Рей Маккіннон, Венді Газелль та Деніел Шорр.

Анжела Беннет – комп'ютерний аналітик з Лос-Анджелеса. Якось її колега приносить їй таємничу дискету, а невдовзі гине в авіакатастрофі. Головна героїня продовжує жити своє життя, знайомиться із чоловіком своєї мрії. Але виявляється, що він працює на злочинну організацію кібертерористів…

На очах у всіх

Режисери Седрік Жіменес та Арно Дюпрей. 2012 рік

У ролях: Мелані Дотей, Олів'є Бартелемі, Франсіс Рено, Федір Аткін, Валері Сібілія, Паскаль Ено, Томас Мізрахі та Жан-Марк Мінео.

У Парижі на вокзалі стався теракт. Загинуло 17 людей, багато поранених. Поліція скидає відповідальність на угруповання ісламістів, але щось тут не чисто. Анонімний хакер вирішує пограти в детектива та вистежити тих, хто справді причетний до вибуху…

 

Хакери

Режисер Іен Софтлі. 1995 рік

У ролях: юна Анджеліна Джолі, Джонні Лі Міллер, Джессі Бредфорд, Меттью Ліллард та інші.

Культовий трилер 90-х розповідає про компанію хакерів-підлітків на чолі з Дейдом та Кейт. Вони зламують комп'ютерні мережі заради розваги, доки не потрапляють у поле зору ФБР…

Теги:
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Суспільство
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