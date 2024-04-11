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Патріотичний фільм: топ-5 кінострічок жанру

11 квітня, 2024 четвер
19:00
Кіно кіно

Наша чергова п’ятірка фільмів про патріотизм, які включають в себе кіноісторії з життя звичайних людей, які опинилися під окупацією

"Додому", 2019

Режисер: Наріман Алієв

Актори: Ахтем Сеітаблаєв, Ремзі Білялов

Кримський татарин Мустафа – батько двох синів, які виїхали до Києва після анексії. Коли старший син загинув на війні на сході, батько вирішив забрати тіло та поховати у Криму. Менший, на думку Мустафи, теж має повернутися. З двома синами, один із яких у труні, батькові доведеться перетнути кордон. Молодший син не розуміє мотивів батька і хоче повернутись до столиці. У дорозі герої змінюються і повертаються не лише додому, а й до себе.

 

"Атлантида", 2019

Режисер та сценарист: Валентин Васянович

Актори: Андрій Римарук, Людмила Білека, Василь Антоняк, Айхан Гаджибейлі, Вагіф Оглі, Катерина Поправка

На зруйнований війною схід України приїздять добровольці, аби відродити територію. Це складно не лише через руйнацію. У кожного, хто приїхав і залишився, своя важка історія втрат. Але попри все навіть серед руйнувань є місце коханню.

 

"Черкаси", 2019

Режисер: Тимур Ященко

Актори: Євген Ламах, Дмитро Сова, Роман Семисал, Вадим Лялько, Руслан Коваль, Євген Авдєєнко, Олег Щербина, Михайло Воскобійник, Дмитро Зайченко

Кіно про російсько-українську війну, а саме про події, які їй передували. Після революції на Майдані Незалежності тральник ВМС України U311 "Черкаси" разом з іншими кораблями опинився в блокаді в бухті Донузлав. Екіпажі деяких кораблів перейшли на бік ворога. Моряки "Черкас", незважаючи на все, залишаються вірними Батьківщині та три тижні чинять опір.

 

"Погані дороги", 2020

Режисерка та сценаристка: Наталка Ворожбит

Актори: Ігор Колтовський, Андрій Лелюх, Володимир Гурін, Сергій Соловйов, Зоя Барановська, Ганна Жураківська, Катерина Жданович, Анастасія Паршина, Юлія Матросова, Марина Клімова, Юрій Кулініч, Оксана Вороніна, Дмитро Орлов, Оксана Черкашина.

П'ять новел про мешканців сходу України, шляхи яких не перетинаються, але їх об'єднує російсько-українська війна. Кіноісторії з життя звичайних людей, які опинилися під окупацією, часом розповідають більше, ніж історичні документи.

 

"Снайпер. Білий ворон", 2021

Режисер: Мар'ян Бушан

Актори: Павло Алдошин, Олег Шульга, Роман Семісал, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко

Випускник Києво-Могилянської академії, фізик-математик, пропагандист екологічного способу життя разом із дружиною оселяється на Донеччині. Подружжя будує екобудинок та мріє про відлюдне життя подалі від цивілізації. Війна перекреслює усі плани. Дружину вбивають сепаратисти, а Микола приєднується до добровольчого батальйону, а згодом стає висококласним снайпером.



 
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