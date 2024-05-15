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Фільми про штучний інтелект за 2023 рік. Наш ТОП

15 травня, 2024 середа
22:00
Кіно ШІ
Зміст

Наша чергова п’ятірка фільмів. Цього разу про штучний інтелект. Що може бути сьогодні цікавішим за штучний інтелект?

Більше, ніж люди

Оригінальна назва: Simulant

Фільм розповідає глядачеві про світ майбутнього, де людські свідомості переносяться у штучні тіла. Цей крок викликає безліч етичних та соціальних дилем, і персонажі стикаються з важкими рішеннями, що стосуються своєї ідентичності та сутності. Одного разу невідомий хакер знімає обмеження з деяких реплікантів зі штучним інтелектом, і вони починають набувати свідомості. Відповідальні органи не можуть залишити цю ситуацію та намагаються знищити розумних реплікантів…

Рік виходу: 2023

Режисер: Ейпріл Маллен

Рейтинг IMDb: 5.1

 

Нова реальність

Оригінальна назва: Sight: Extended

У цьому захопливому фільмі головний герой має психологічні розлади, що заважають йому вийти з дому. Проте з розвитком технологій з'являються спеціальні лінзи, які мають функцію доповненої реальності. Ця здатність відкриває перед героєм нові дивовижні можливості, але й несподівані небезпеки. Низка захоплюючих подій та несподіваних сюжетних поворотів змушують переглянути уявлення про реальність та важливість міжособистісних зв'язків…

Рік виходу: 2023

Режисер: Даніель Лазо, Еран Май-Раз

Рейтинг IMDb: 6.2

 

Штучна дівчина

Оригінальна назва: The Artifice Girl

Цей фантастичний фільм переносить глядачів у світ, де технології досягли такого рівня, що одна людина створює штучний інтелект, який він спрямовує на затримання злочинців, проте діє без відома влади. Головний герой виявляється втягнутим у складну інтригу, пов'язану з ідентичністю та почуттями створеного ним ШІ. Питання про людську природу, кохання та самопізнання є центральними мотивами сюжету…

Рік виходу: 2023

Режисер: Франклін Річ

Рейтинг IMDb: 6.6

 

Хибна пам'ять

Оригінальна назва: Hypersleep - Ipersonnia

Ця картина розповідає про недалеке майбутнє, де звичні у нашому розумінні в'язниці зникли. Замість них ув'язнених засуджують до примусового сну. Під час цього сну людський мозок не зайнятий нічим, крім формування сновидінь. Після виходу ув'язнених із цього стану відбуваються непередбачувані події…

Рік виходу: 2023

Режисер: Альберто Машіа

Рейтинг IMDb: 5.5

 

Чон-і

Оригінальна назва: Jung-E

Сюжет картини розповідає про майбутнє після апокаліпсису, люди, що залишилися, починають битву за ресурси. Одна зі сторін у свою чергу починає розробку робота-воїна, на основі видатної найманки Юн Чон І, яка багато років тому впала в кому. До чого приведуть ці події нам і доведеться дізнатися у цій картині. Із сильних сторін фільму варто відзначити хороші спецефекти та непогану сюжетну лінію…

Рік виходу: 2023

Режисер: Ен Сан-хо

Рейтинг IMDb: 5.5


 
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