Трамп: американські війська втретє атакували човен з наркотиками
Президент США Дональд Трамп повідомив про атаку американських військових проти судна з наркотиками в міжнародних водах, внаслідок якої загинули троє людей
Повідомляє Bloomberg.
"За моїм наказом військовий міністр наказав завдати смертельного кінетичного удару по судну, пов’язаному з визначеною терористичною організацією, яка здійснює наркоторгівлю в зоні відповідальності Командування Південного командування США", – заявив Трамп у соціальних мережах ввечері у п’ятницю, 19 вересня 2025 року.
Президент сказав, що американські війська атакували судно, яке займалося перевезенням наркотиків у міжнародних водах, внаслідок чого загинули троє людей на борту. Ця операція є частиною кампанії проти наркокартелів, що загострили напруженість у відносинах США з Венесуелою та деякими іншими країнами Латинської Америки.
З повідомлення Трампа не зрозуміло, коли саме відбувся напад і чи він надав додаткові подробиці про раніше оголошену операцію.
Читайте також: Президент США Дональд Трамп має намір офіційно визнати мексиканські наркокартелі як терористичні угруповання
Президент представив кампанію як спробу зупинити потік наркотиків і попередив лідера Венесуели Ніколаса Мадуро припинити відправку наркотиків та злочинців до США. Ця кампанія загострила напруженість у відносинах із Венесуелою та викликала критику з боку деяких інших урядів Латинської Америки.
- Це вже третя за останні дні операція США проти підозрюваних наркочовнів. Перший удар по підозрюваному наркочовну Tren de Aragua стався 2 вересня і призвів до загибелі 11 підозрюваних наркотерористів після удару в південній частині Карибського басейну.
- 16 вересня американські військові уразили судно Венесуели, на борту якого, перебували терористи, які перевозили наркотики до США.
