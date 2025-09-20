Трамп: американські війська втретє атакували човен з наркотиками

Повідомляє Bloomberg.

"За моїм наказом військовий міністр наказав завдати смертельного кінетичного удару по судну, пов’язаному з визначеною терористичною організацією, яка здійснює наркоторгівлю в зоні відповідальності Командування Південного командування США", – заявив Трамп у соціальних мережах ввечері у п’ятницю, 19 вересня 2025 року.

Президент сказав, що американські війська атакували судно, яке займалося перевезенням наркотиків у міжнародних водах, внаслідок чого загинули троє людей на борту. Ця операція є частиною кампанії проти наркокартелів, що загострили напруженість у відносинах США з Венесуелою та деякими іншими країнами Латинської Америки.

З повідомлення Трампа не зрозуміло, коли саме відбувся напад і чи він надав додаткові подробиці про раніше оголошену операцію.

Президент представив кампанію як спробу зупинити потік наркотиків і попередив лідера Венесуели Ніколаса Мадуро припинити відправку наркотиків та злочинців до США. Ця кампанія загострила напруженість у відносинах із Венесуелою та викликала критику з боку деяких інших урядів Латинської Америки.