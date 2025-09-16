США уразили судно Венесуели: Трамп каже, що на борту були наркотерористи, 3 людини загинуло

Про це пише Fox News.

"Сьогодні вранці, за моїм наказом, американські збройні сили здійснили другий кінетичний удар по точно ідентифікованих, надзвичайно жорстоких картелях наркоторговців і наркотерористах у зоні відповідальності SOUTHCOM. Удар був завданий, коли ці підтверджені наркотерористи з Венесуели перебували в міжнародних водах, транспортуючи незаконні наркотики (смертельну збою, яка отруює американців!), прямуючи до США", - наголосив Трамп.

Він підкреслив, що діяльність цих картелів становить загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та життєво важливим інтересам" Сполучених Штатів. Трамп також повідомив, що американські військові під час цієї операції не постраждали.

"Будьте попереджені — якщо ви транспортуєте наркотики, які можуть вбити американців, ми полюємо на вас! Незаконна діяльність цих картелів протягом десятиліть мала руйнівні наслідки для американських громад, вбивши мільйони американських громадян. Більше цього не буде", - підкреслив американський лідер.

Це вже друга за останні дні операція США проти підозрюваних наркочовнів. Перший удар по підозрюваному наркочовну Tren de Aragua стався 2 вересня і призвів до загибелі 11 підозрюваних наркотерористів після удару в південній частині Карибського басейну.