США пообіцяли винагороду у $50 млн за сприяння арешту президента Венесуели Мадуро

Про це повідомила генеральна прокурорка США Памела Бонді.

Вона заявила, що це історичне збільшення винагороди в рамках Програми винагород за боротьбу з наркотиками.

"Він є одним з найбільших наркоторговців у світі й становить загрозу для нашої національної безпеки. Тому ми подвоїли винагороду до 50 мільйонів доларів", - сказала Бонді.

За словами генпрокурорки, міністерство юстиції США наразі конфіскувало понад 700 мільйонів доларів активів, пов'язаних з Мадуро, включаючи два приватні літаки, дев'ять автомобілів тощо.

"Під керівництвом президента Трампа Мадуро не уникне правосуддя і буде притягнутий до відповідальності за свої нікчемні злочини", - підсумувала вона.