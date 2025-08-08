США пообіцяли винагороду у $50 млн за сприяння арешту президента Венесуели Мадуро
Міністерство юстиції та Державний департамент США збільшили винагороду за інформацію, яка сприятиме арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро, до 50 млн доларів
Про це повідомила генеральна прокурорка США Памела Бонді.
Вона заявила, що це історичне збільшення винагороди в рамках Програми винагород за боротьбу з наркотиками.
"Він є одним з найбільших наркоторговців у світі й становить загрозу для нашої національної безпеки. Тому ми подвоїли винагороду до 50 мільйонів доларів", - сказала Бонді.
За словами генпрокурорки, міністерство юстиції США наразі конфіскувало понад 700 мільйонів доларів активів, пов'язаних з Мадуро, включаючи два приватні літаки, дев'ять автомобілів тощо.
"Під керівництвом президента Трампа Мадуро не уникне правосуддя і буде притягнутий до відповідальності за свої нікчемні злочини", - підсумувала вона.
- Свого часу адміністрація Байдена збільшила до $25 млн винагороду за інформацію, яка сприятиме арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
