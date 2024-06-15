Цього дня народився український актор і режисер Іван Миколайчук
В цей день, 15 червня 1941-го, народився геній кінематографу з буковинської Чорториї Іван Миколайчук
Зіграв у понад 30 фільмах, серед яких "Тіні забутих предків", "Пропала грамота", "Анничка", "Така пізня, така тепла осінь", "Білий птах з чорною ознакою", нагадує історичний проєкт The Документаліст.
Походив з бідної багатодітної родини. Ще у дитинстві захопився акторством, коли в 12 років зіграв старого та горбатого діда.
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У радянські часи потрапив під цензуру - фільми з ним на роки потрапляли "на полицю" як занадто націоналістичні. Від депресії через втрату роботи та заборону на зйомки Миколайчука врятувала маленька племінниця, яка попросила дядька написати для неї казку. В результаті на світ з’явилися "Небилиці про Івана".
Прожив лише 46 років.
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Останніми словами Миколайчука стали: "Тепер я знаю, як знімати кіно". Це було за три дні до його смерті. Абсолютно знесилений, він посеред ночі раптом сів на ліжку, чітко вимовив цю фразу, а потім знепритомнів.
Великого актора не стало 1987-го - наступного року після Чорнобильської катастрофи. Помер від онкології.
Близькі та рідні Івана Миколайчука також вважають, що його здоров'я значно підкосила цензура та обмеження на діяльність.
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