У Білому домі анонсували зустріч Зеленського і Байдена
Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент України Володимир Зеленський планують провести зустріч у четвер, 11 липня
Про це повідомляє прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.
"У четвер вдень президент Байден зустрінеться із президентом України Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку України, оскільки вона продовжує захищатися від російської агресії", - заявила посадовиця.
За її словами, зустріч відбудеться о 13:30 у конвенційному центрі, де проходять сесії НАТО, і відбудеться перед засіданням Ради НАТО-Україна.
Карін Жан-П'єр наголосила, що це буде третя зустріч президентів за останні тижні після їхніх попередніх зустрічей у Франції та на саміті G7 в Італії.
- Напередодні Джо Байден запевнив на відкритті Саміту НАТО у Вашингтоні, що Україна може і зупинить російського диктатора Володимира Путіна у його прагненні знищити Україну.
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