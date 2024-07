Україна може і зупинить Путіна, - Байден

Про це повідомляє Reuters та Укрінформ.

"Агресивна путінська війна проти України триває, і Путін хоче не менш як підпорядкування України й кінця українській демократії, знищення людей, культури України і стирання України з лиця землі, Ми знаємо, що Путін не зупиниться на Україні, але не думайте хибно", - сказав Байден.

Проте Байден впевнено наголосив: "Україна може і зупинить Путіна".

Звертаючись до союзників з НАТО, він відзначив, що вони разом створили глобальну коаліцію на підтримку України".

За його словами, Росія вже зазнає поразки в цій війні.

"Понад два роки війни, яку обрав Путін, - і його втрати приголомшливі. Більш як 350 тис. російських військовослужбовців мертві й поранені… Багато молодих людей залишили Росію, тому що більше не бачать свого майбутнього в Росії", – сказав президент США.

У Білому домі сподіваються, що президент США своєю промовою сильним і впевненим голосом, без будь-яких словесних ляпів або ознак плутанини, які відзначали його виступ на дебатах, надасть віру в його спроможність брати участь перегонах за президентство.

Джо Байден рішуче захищав зовнішньополітичні досягнення свого президентства, вітаючи країни-члени НАТО на Вашингтонському саміті.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна.

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.

У проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу шлях України до вступу в НАТО називають "незворотнім".

У вівторок, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт НАТО у Вашингтон.

США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія оголосили про передачу Україні 4 систем протиповітряної оборони Patriot, системи SAMP-T та анонсували надання інших систем ППО меншої дальності.