Місія для допомоги: NYT дізналась про те, що Україні може принести саміт НАТО

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на офіційних осіб

Зокрема, за даними джерел видання, Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

НАТО запропонує Україні нову штаб-квартиру для управління її військовою допомогою на майбутньому 75-му ювілейному саміті у Вашингтоні. Що стане запевненням довгострокової прихильності Альянсу до безпеки країни, ініціативу назвали "мостом" до можливого членства Києва.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський разом із деякими країнами центральної Європи сподівався, що НАТО запропонує країні переговори про членство на саміті, який триватиме з 9 по 11 липня.

Натомість Альянс збирається оголосити, що він ухвалив рішення створити місію в Німеччині для координації допомоги Україні всіх видів у довгостроковій перспективі. Про це повідомляють представники США та НАТО.

Це має стати потужним сигналом про прихильність союзників як для України, так і для РФ, яка сподівається, що Захід втомиться підтримувати Київ.

Місія проходитиме під егідою НАТО, її планують запустити і підтримувати, навіть якщо на майбутніх президентських виборах у США переможе Дональд Трамп.

Читайте також: Саміт НАТО: Байдуже, які слова ви напишете...

Білий дім та офіційні особи НАТО виступили з ідеєю дати Україні щось серйозне на саміті, навіть якщо "час для приєднання України не підходить".

Зазначається, що справа не лише в тому, що країна перебуває у стані війни, що може зробити НАТО активним учасником бойових дій. Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Україна повинна провести важливі реформи для зменшення корупції та покращення демократії та верховенства права.

У НАТО сподіваються, що місія та зобов’язання, які вона представляє, задовольнять Зеленського, ніж рік тому у Вільнюсі, коли він висловив своє незадоволення, що Україні не запропонували чіткого графіка для переговорів про членство.

Нова місія має об’єднати діяльність нинішньої «коаліції можливостей» країн, які надають різні аспекти військової допомоги Україні, такі як протиповітряна оборона, артилерія, винищувачі F-16, озброєння та навчання.

Вона також координуватиме навчання українського військового персоналу в країнах-союзниках і довгострокові двосторонні угоди про безпеку, які різні країни підписали з Україною, за словами представників США та НАТО, які говорили на умовах анонімності, оскільки деталі плану були ще не оголошено.

Але всі країни НАТО підтримують створення місії, сказали офіційні особи, і про це буде оголошено на саміті.

"Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання для України"

Місія під назвою "Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання для України" (NSATU) працюватиме над тим, щоб зменшити дублювання та ускладнення, пов’язані з різними видами озброєнь, які надсилаються в Україну.

Одним із прикладів, за словами офіційних осіб США та НАТО, є нещодавня пропозиція Франції пожертвувати невизначену кількість винищувачів Mirage, коли Україна вже готує пілотів F-16. "Міраж" - такий же складний літак, тож потребує іншої підготовки, запчастин і технічного обслуговування, що може завдати шкоди українським можливостям.

Місія базуватиметься на військовому об’єкті США у Вісбадені в Німеччині на чолі з генералом, який підпорядковуватиметься безпосередньо головному генералу НАТО та США в Європі генералу Крістоферу Каволі.

Нова місія також включатиме існуючу групу США, дислоковану у Вісбадені для обробки поставок зброї та навчання персоналу.

І вона працюватиме паралельно з Контактною групою з питань оборони України, яка знаходиться під керівництвом США та координує поставки зброї приблизно з 50 країн в Україну, а не тільки з 32 держав-членів НАТО. Міністр оборони Ллойд Остін, який створив контактну групу, наполіг на тому, щоб вона поки що залишалася під головуванням США, повідомили офіційні особи.

Адміністрація Байдена публічно не коментувала деталі плану. Але радник США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що саміт покаже, що союзники роблять "конкретні кроки", щоб зблизити Україну та забезпечити їй "міст до можливого членства".