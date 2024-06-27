Поки країни НАТО обговорюють, які слова правильно використати на Вашингтонському саміті стосовно шляху України до членства (bridge towards membership чи irreversible path) - за фактом саме Україна сьогодні є гарантом безпеки країн НАТО, а не навпаки, при всій подяці за надані озброєння.

Тому дозволю собі недипломатичне: байдуже, які слова ви напишете... Головне питання інше: коли вже війська країн НАТО, куди спрямовувався ультиматум офіційного Кремля у листі від 15 грудня 2021 року, будуть в України разом з нами у війні проти атакуючої Україну та Європейську безпеку РФ?!

Я просто нагадаю слова мудрого Кіссінджера, який, попри свою попередню позицію, наголошував, що Україна обов'язково має бути в НАТО! Інакше не буде контрольованою.

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Хто сказав, що Україна буде чекати на запрошення до НАТО вічно?!

Моя позиція така: якщо в наступні роки не буде запрошення — маємо будувати оборонно-безпековий союз з тими, хто готовий на це піти разом з нами та не чекати тих, хто не вміє робити кроки на випередження, а тягнеться в ар'єргарді, чим вдало користується агресор.

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Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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