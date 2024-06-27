Саміт НАТО: Байдуже, які слова ви напишете...
За фактом саме Україна сьогодні є гарантом безпеки країн НАТО, а не навпаки
Поки країни НАТО обговорюють, які слова правильно використати на Вашингтонському саміті стосовно шляху України до членства (bridge towards membership чи irreversible path) - за фактом саме Україна сьогодні є гарантом безпеки країн НАТО, а не навпаки, при всій подяці за надані озброєння.
Тому дозволю собі недипломатичне: байдуже, які слова ви напишете... Головне питання інше: коли вже війська країн НАТО, куди спрямовувався ультиматум офіційного Кремля у листі від 15 грудня 2021 року, будуть в України разом з нами у війні проти атакуючої Україну та Європейську безпеку РФ?!
Я просто нагадаю слова мудрого Кіссінджера, який, попри свою попередню позицію, наголошував, що Україна обов'язково має бути в НАТО! Інакше не буде контрольованою.
Читайте також: Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Хто сказав, що Україна буде чекати на запрошення до НАТО вічно?!
Моя позиція така: якщо в наступні роки не буде запрошення — маємо будувати оборонно-безпековий союз з тими, хто готовий на це піти разом з нами та не чекати тих, хто не вміє робити кроки на випередження, а тягнеться в ар'єргарді, чим вдало користується агресор.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.39 Купівля 40.39Продаж 40.89
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе