Велика Британія намагається переконати США та Німеччину дати Україні запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, - кореспондент "Радіо Свобода" Ковач

Про це він розповів у етері Еспресо

"Зараз Велика Британія доволі активно й навіть емоційно намагається влаштувати цілу низку переговорів з представниками США та Німеччини напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. Лондон хоче спробувати переконати США та Німеччину надати Україні запрошення до НАТО на цьому саміті. Для цього підключений великий список британських політиків", - повідомив Ковач.

Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

"До того ж важливо наголосити, що активно працюють в цьому напрямку і консерватори, і лейбористи, які, очевидно, виграють наступні вибори. Велика Британія намагається використати свою зовнішньополітичну вагу на користь України й миру в Європі", - додав він.