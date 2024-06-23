Велика Британія намагається переконати США та Німеччину дати Україні запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, - кореспондент "Радіо Свобода" Ковач
Британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів з США та Німеччиною напередодні саміт НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх дати Україні запрошення до Альянсу
Про це він розповів у етері Еспресо
"Зараз Велика Британія доволі активно й навіть емоційно намагається влаштувати цілу низку переговорів з представниками США та Німеччини напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. Лондон хоче спробувати переконати США та Німеччину надати Україні запрошення до НАТО на цьому саміті. Для цього підключений великий список британських політиків", - повідомив Ковач.
Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні
"До того ж важливо наголосити, що активно працюють в цьому напрямку і консерватори, і лейбористи, які, очевидно, виграють наступні вибори. Велика Британія намагається використати свою зовнішньополітичну вагу на користь України й миру в Європі", - додав він.
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