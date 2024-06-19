Блінкен заявив, що наступний саміт НАТО буде зосереджений на зміцненні довгострокового успіху України
США очікують, що до наступного саміту НАТО ще понад двадцять країн підпишуть двосторонні безпекові угоди з Україною
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Саміт буде зосереджений на зміцненні довгострокового успіху України, який вона розвивала з першого дня", - наголосив Блінкен.
За його словами, за останні тижні США та інші партнери доклали зусиль для зміцнення підтримки України у відбитті російської агресії, а ЗСУ мають усе необхідне для зміцнення лінії фронту та зупинки просування росіян.
Блінкен нагадав про підписану нещодавно Україною та США двосторонню безпекову угоду, яка стала 17-ю після того, як президент Джо Байден оголосив про цю ініціативу під час саміту G7 рік тому.
"До саміту НАТО, ми очікуємо, що близько двадцяти, а можливо і більше, країн, підпишуть двосторонні безпекові угоди з Україною. Це чіткий доказ, що всі наші країни-партнери підтримують Україну в довгостроковій перспективі", - сказав голова Держдепу США.
Він додав, що Штати посилюють санкційний тиск на Росію для її примусу зупинити агресію.
"Якщо Путін вважає, що може пережити Україну чи будь-кого з нас, він помиляється. Наша допомога демонструє практичні результати, країна може відбити російську агресію. Однак у майбутньому ми хочемо переконатися, що Україна досягла успіху, що вона міцно стоїть на ногах в економічному, військовому та демократичному аспектах. Саміт НАТО буде сприяти реалізації цих зусиль", - висловився Блінкен.
- Нагадаємо, що 13 червня президент України Володимир Зеленський та очільник США Джо Байден підписали двосторонню угоду про безпеку строком на 10 років.
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