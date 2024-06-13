Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду на 10 років
Сьогодні, 13 червня, президент України Володимир Зеленський та очільник США Джо Байден підписали двосторонню угоду про безпеку строком на 10 років
Про це повідомляє Reuters.
Україна та Сполучені Штати уклали угоду під час саміту G7, що відбувається в Італії.
"Сторони визнають цю угоду як підтримку мосту до можливого членства України в альянсі НАТО", - зазначається в тексті угоди.
Відповідно до безпекової угоди, США підтверджують Україні її захист суверенітету, територіальної цілісності. Наголошується, що підписанти визнають необхідність України у військовій силі, а також "надійні можливості та стійкі інвестиції в її оборонно-промислову базу, які відповідають стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)".
Водночас акцентується, що Вашингтон має намір надати Києву довгострокову матеріальну, оборонно-промислову, інституційну підтримки, які здатні захищати Україну від агресії. Також Штати нададуть навчання, консультування та розвідку.
Згідно з підписаним документом, у разі нового нападу або загрози збройного нападу на Україну, її найвищі особи разом з американськими колегами зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення оборонних потреб Києва.
Після укладення угоди Байден заявив на пресконференції, що будь-який мир для України має підкріплюватись її можливостями захищати себе зараз і в майбутньому.
"США допоможуть забезпечити здатність Україні робити і те, й інше не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї та боєприпасів, продовженням підготовки українських вояків на військових базах Європи й США. Посилення взаємодії між нашими збройними силами відповідно до стандартів НАТО", - наголосив він.
Очільник Білого дому також наголосив на підтримці США відновлення української енергетики після ударів РФ та економіки.
"Ця угода пришвидшує інтеграцію України з європейською і трансатлантичною спільнотами. Вона також містить суттєве зобов’язання з боку України впроваджувати демократичні, економічні й безпекові реформи відповідно до цілей вступу в ЄС і програми реформ НАТО", - заявив Байден.
Зеленський розповів, що безпекова угода деталізує постачання зброї, її виробництво Києвом та Вашингтоном. Він акцентував: це дасть не лише безпеку, а й забезпечить робочі місця для українців та американців.
Також український лідер зазначив: згідно з угодою, будуть запроваджені санкції проти Росії та експортний контроль.
"Америка підтримує справедливу компенсацію за шкоду, завдану російськими ударами, і роботу з надання можливості використання заморожених російських активів для захисту та відновлення України", - підкреслив він.
- Учора, 12 червня, стало відомо, що президенти США й України Джо Байден та Володимир Зеленський підпишуть двосторонню безпекову угоду на саміті G7.
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