Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду на 10 років

Про це повідомляє Reuters.

Україна та Сполучені Штати уклали угоду під час саміту G7, що відбувається в Італії.

"Сторони визнають цю угоду як підтримку мосту до можливого членства України в альянсі НАТО", - зазначається в тексті угоди.

Відповідно до безпекової угоди, США підтверджують Україні її захист суверенітету, територіальної цілісності. Наголошується, що підписанти визнають необхідність України у військовій силі, а також "надійні можливості та стійкі інвестиції в її оборонно-промислову базу, які відповідають стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)".

Водночас акцентується, що Вашингтон має намір надати Києву довгострокову матеріальну, оборонно-промислову, інституційну підтримки, які здатні захищати Україну від агресії. Також Штати нададуть навчання, консультування та розвідку.

Згідно з підписаним документом, у разі нового нападу або загрози збройного нападу на Україну, її найвищі особи разом з американськими колегами зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення оборонних потреб Києва.

Після укладення угоди Байден заявив на пресконференції, що будь-який мир для України має підкріплюватись її можливостями захищати себе зараз і в майбутньому.

"США допоможуть забезпечити здатність Україні робити і те, й інше не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї та боєприпасів, продовженням підготовки українських вояків на військових базах Європи й США. Посилення взаємодії між нашими збройними силами відповідно до стандартів НАТО", - наголосив він.

Очільник Білого дому також наголосив на підтримці США відновлення української енергетики після ударів РФ та економіки.

"Ця угода пришвидшує інтеграцію України з європейською і трансатлантичною спільнотами. Вона також містить суттєве зобов’язання з боку України впроваджувати демократичні, економічні й безпекові реформи відповідно до цілей вступу в ЄС і програми реформ НАТО", - заявив Байден.

Зеленський розповів, що безпекова угода деталізує постачання зброї, її виробництво Києвом та Вашингтоном. Він акцентував: це дасть не лише безпеку, а й забезпечить робочі місця для українців та американців.

Також український лідер зазначив: згідно з угодою, будуть запроваджені санкції проти Росії та експортний контроль.

"Америка підтримує справедливу компенсацію за шкоду, завдану російськими ударами, і роботу з надання можливості використання заморожених російських активів для захисту та відновлення України", - підкреслив він.