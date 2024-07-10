Patriot і SAMP-T: партнери по НАТО оголосили про передачу Україні 5 стратегічних систем ППО

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Країни заявили, що прагнуть надати Україні додаткові можливості протиповітряної оборони, оскільки вона захищається від безперервної агресії Росії, включаючи навмисні напади Росії на українські міста та цивільну та критичну інфраструктуру.

"Сьогодні ми оголошуємо, що спільно надаємо Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, включаючи додаткові батареї Patriot, надані Сполученими Штатами, Німеччиною та Румунією. Компоненти Patriot, надані Нідерландами та іншими партнерами для забезпечення роботи додаткової батареї, і додаткова система SAMP-T, надана Італією. Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Ми працюємо над подальшим оголошенням цього року додаткових стратегічних систем ППО для України", - наголосили у Білому домі.

Крім того, зазначається, що найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard.

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Ці системи ще більше розширять і посилять прикриття протиповітряної оборони України, зауважии в адміністрації президента США. Кілька членів Альянсу, включаючи Канаду, Норвегію, Іспанію та Велику Британію, продовжуватимуть відігравати важливу роль у забезпеченні цими системами, а багато інших прихильників України допомагатимуть у забезпеченні перехоплювачами.

Зі свого боку, Сполучені Штати переналаштують планові поставки критичних перехоплювачів протиповітряної оборони для іноземних військ у координації з партнерами, щоб вони були доставлені в Україну, надаючи Україні сотні додаткових перехоплювачів протиповітряної оборони протягом наступного року, запевнили у пресслужбі.

"Зміцнюючи протиповітряну оборону України, ми вдячні коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Україні, а також Ініціативі «Негайні дії щодо протиповітряної оборони», якій партнери пообіцяли надати понад 1 мільярд доларів США. протиповітряної оборони України – і Об’єднаної коаліції можливостей протиповітряної та протиракетної оборони, спільно очолюваної Німеччиною та Францією. Ми також вітаємо роботу НАТО з підтримки зусиль України щодо розробки сумісної з НАТО інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони. Наше послання Москві та світу чітке: наша підтримка України є сильною та непохитною", - резюмується у заяві.