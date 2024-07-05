Patriot від Німеччини вже в Україні, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Хочу подякувати нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. Ми ставили собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита, і сьогодні початок цього. Дякую Німеччині за Patriot, який вже в Україні. Сильна новина. Ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших "петріотів", - йдеться у заяві.

За словами президента, Україна продовжує працювати й невдовзі будуть нові рішення для посилення ППО.

"Українці вже довели, що немає таких російських ракет, які ми не могли збити. І максимум робимо, щоб російський терор програв", - йдеться у повідомленні.