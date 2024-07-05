Patriot від Німеччини вже в Україні, - Зеленський
У пʼятницю, 5 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що нова система ППО Patriot від Німеччини вже в Україні
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
"Хочу подякувати нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. Ми ставили собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита, і сьогодні початок цього. Дякую Німеччині за Patriot, який вже в Україні. Сильна новина. Ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших "петріотів", - йдеться у заяві.
За словами президента, Україна продовжує працювати й невдовзі будуть нові рішення для посилення ППО.
"Українці вже довели, що немає таких російських ракет, які ми не могли збити. І максимум робимо, щоб російський терор програв", - йдеться у повідомленні.
- Із травня 2023 року після отримання зенітно-ракетного комплексу Patriot усі балістичні ракети "Кинджал", які РФ запускала по Києву, були перехоплені.
- 27 червня стало відомо, що США й Ізраїль ведуть переговори з Україною щодо надання їй до 8 систем протиповітряної оборони Patriot, які потрібні для захисту від атак РФ.
- 28 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував поставку в Україну трьох систем ППО Patriot від Румунії, Німеччини та Нідерландів, ще декілька країн надають додаткові ракети до них.
- Посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення ППО, а також інтеграції України до Альянсу.
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