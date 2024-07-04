Після отримання ЗРК Patriot жоден "Кинджал" не досяг Києва, - Повітряні сили
Із травня 2023 року після отримання зенітно-ракетного комплексу Patriot усі балістичні ракети "Кинджал", які РФ запускала по Києву, були перехоплені
Про це розповів командир 96-ї зенітної ракетної бригади, полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко в інтервʼю Укрінформу.
Він зазначив, що з того часу росіяни загалом випустили по українській столиці понад 20 "Кинджалів".
"Коли ми працюємо проти балістики, для нас не важливо, чи це "Кинджал" Х-47М, чи "Іскандер-М", чи 48Н (ракета з застосуванням С-400), або "Циркон", запущений з ракетного комплексу "Бастіон". Для нас це в першу чергу балістична ціль. Уже потім аналітики, експерти на підставі певних характеристик, пошуку уламків ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль. Скажу єдине: всі "Кинджали", які були запущені по столиці України, з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування, всі були успішно перехоплені", - сказав Яременко.
Він підкреслив, що жодна балістична ціль з травня минулого року не досягла цілі у Києві.
Також командир бригади висловив думку, що росіяни перестали активно обстрілювати столицю, оскільки Сили оборони активно відбивають атаки.
"Росія, маючи наявні засоби, визначає перелік об'єктів для удару. Можливо, в цей період її цікавлять інші об'єкти. Але періодично, звичайно, важливі державні об'єкти на Київщині, теж під впливом ударів противника. Ми готові щоденно, щосекунди у будь-який час доби до таких викликів", - пояснив він.
Водночас Яременко наголосив, що найефективніша боротьба з ворожими КАБами - знищення носія керованої авіаційної бомби.
"Не буде носія – не буде керованої авіаційної бомби. Ми маємо озброєння, яке здатне це робити, але його досить мало. Нам треба озброєння, нам треба для цього зенітні керовані ракети", - сказав він.
- 27 червня стало відомо, що США й Ізраїль ведуть переговори з Україною щодо надання їй до 8 систем протиповітряної оборони Patriot, які потрібні для захисту від атак РФ.
- 28 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував поставку в Україну трьох систем ППО Patriot від Румунії, Німеччини та Нідерландів, ще декілька країн надають додаткові ракети до них.
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