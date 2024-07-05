Інтеграція України до Альянсу і посилення ППО: Брінк розповіла, що обговорюватимуть на саміті НАТО

Про це вона розповіла під час виступу на симуляційній грі "Засідання Північноатлантичної Ради", пише РБК-Україна.

Брінк зазначила, що від засідання Північноатлантичного альянсу вона очікує трьох речей. Зокрема, за її словами, перше питання, ймовірно, стосуватиметься посилення ППО, що є наразі важливо для захисту міст України, а також лінії фронту.

"Я очікую, що будуть оголошення про протиповітряну оборону, яка є для вас надзвичайно важливою, особливо в цей час, як для захисту лінії фронту, так і для захисту міст, а також для захисту енергетичної інфраструктури тут, що ми й робимо", - заявила посол.

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Крім того, інші два питання стосуються планів України стати членом НАТО. За словами Брінк, вона очікує на оголошення, які пропонуватимуть щось, що допоможе країні знайти свій шлях до Альянсу.

"Міст до НАТО - це те, про що вже говорилося раніше, але це щось, що фізично працюватиме з українським урядом і народом, щоб рухатися до цієї мети", - підкреслила дипломатка.

Зокрема Брінк додала, що очікує на формулювання, які сприятимуть кроку України до НАТО.

"Отже, це все зараз розглядається союзниками по НАТО, тому я не можу точно сказати, що вийде. Але я впевнена, що це ясно покаже, що майбутнє України в НАТО, і допоможе наблизити Україну до НАТО, а також, що важливо, покаже, що Альянс в цілому стоїть за Україною", - пояснила посол США в Україні.