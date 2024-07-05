НАТО на саміті у США має визначити РФ найбільшою загрозою безпеці та адаптувати політику до цього, - Бербок
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні повинен назвати Росію найбільшою загрозою безпеці
Про це Бербок сказала під час виступу в Бундестазі щодо наступного саміту НАТО, передає Укрінформ.
"Наступного тижня у Вашингтоні ми повинні чітко дати зрозуміти: путінська Росія залишатиметься найбільшою загрозою нашій безпеці та свободі в Європі в осяжному майбутньому. Це не ми вибирали! Ми цього не хотіли. Але настав час, і ми повинні адаптувати свою політику до цього", - сказала Бербок.
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Підтримку України Бербок назвала "інвестицією у власну безпеку та свободу" та додала, що її "дуже дратує", коли про цю підтримку кажуть як про благодійність.
"Це інвестиція в нашу власну безпеку, у нашу власну свободу", - сказала Бербок.
Очільниця німецької дипломатії наголосила, що імперські претензії російського диктатора Володимира Путіна спрямовані не лише проти України, а й проти інших країн.
Крім того, Бербок розповіла, що на тлі наближення саміту НАТО триває інтенсивна дискусія щодо посилення допомоги Україні.
"Адже плануючі бомби Путіна щодня атакують не тільки українські електростанції та житлові будинки - вони також щодня атакують наш спосіб життя та свободу в Європі. Його бомби мають на увазі й нас", - сказала Бербок.
Німецька міністерка також зазначила, що спробами розділити та послабити НАТО Путін домігся прямо протилежного.
75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.
- Раніше, 27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу.
- 19 червня держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що США очікують, що до наступного саміту НАТО ще понад двадцять країн підпишуть двосторонні безпекові угоди з Україною.
- 23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запрсити Україну до Альянсу.
- Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні.
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