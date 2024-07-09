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Саміт НАТО: Блінкен анонсував "дуже сильний" пакет допомоги Україні

9 липня, 2024 вiвторок
22:17
Світ Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на саміті Північноатлантичного альянсу 9-11 липня у Вашингтоні буде "дуже сильний" пакет допомоги Україні

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Про це він розповів на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в столиці США, передає Інтерфакс-Україна. 

"Ми виконали велику роботу в останні тижні й останні місяці, і я думаю, ви побачите дуже сильний пакет із цього саміту для України. У ширшому сенсі ми тісно співпрацювали, щоб, у міру просування справи, Україна мала, що їй потрібно, щоб сильніше встати на ноги, у військовому, економічному, демократичному плані, і ми перебуваємо на дуже хорошому шляху в цьому", - зауважив Блінкен.

Водночас держсекретар наголосив, що прихильність Штатів та інших світових держав щодо надання допомоги Києву триває, як і "наша прихильність до успіху України як сильної країни, що проявиться дуже конкретно в наступні кілька днів на саміті НАТО".

Також Блінкен згадав про російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня.

"Зокрема атака на найбільшу дитячу лікарню в Києві лише 24 години тому. Лікарню, де я був кілька років тому, відвідуючи дітей, і деякі з них були жертвами російської агресії... Особливо підло, що ми побачили атаку на цю лікарню. Але це лише підкреслює той факт, що агресія триває", - сказав він.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна. 

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.

9 липня стало відомо, що у проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу шлях України до вступу в НАТО називають "незворотнім".

Теги:
Війна з Росією
НАТО
США
Ентоні Блінкен
допомога Україні
допомога США Україні
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