У проєкті комюніке НАТО шлях України до Альянсу називають "незворотнім", - CNN

Про це пише CNN, з посиланням на три анонімні джерела.

Питання про те, наскільки сильні гарантії надати Україні щодо її майбутнього членства в НАТО, стало ключовим джерелом дебатів між 32 членами Альянсу напередодні саміту у Вашингтоні, повідомляє CNN.

Зазначається, що проєкт може змінитися, але наявність формулювання про "незворотній" вступ стане важливим сигналом для Києва і Москви.

Читайте також: Через 10 років – в НАТО? Чи справді Україні "світить" Альянс та до чого тут Трамп

Одне з джерел видання, американський чиновник, сказав, що Білий дім підтримує використання цього слова в остаточному комюніке, якщо в документі також буде підтверджено, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися.

Ще один представник адміністрації США заявив, що Альянс зробить "важливі нові оголошення про те, як ми збільшуємо військову, політичну і фінансову підтримку України з боку НАТО" у межах "мосту до НАТО".

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна.

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.