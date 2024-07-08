Через 10 років – в НАТО? Чи справді Україні "світить" Альянс та до чого тут Трамп

Вільнюс = Вашингтон? Що змінилося за рік у відносинах Україна-НАТО

Липень 2023-го. У литовському Вільнюсі відбувся 74-й саміт НАТО. Тоді Україна прагнула та сподівалася почути від Альянсу запрошення до вступу (більше читайте у нашому матеріалі, – ред.), але селяві. Так, "майбутнє України – в НАТО" – заявили в підсумковому комюніке лідери Альянсу торік. Та надто м'які формулювання цього процесу не змогли чітко окреслити, коли ж буде членство, до того ж Вашингтон і Берлін вагалися.

В України залишився не дуже приємний посмак, відчуття невдоволення та розчарування. А президент Володимир Зеленський, повернувшись з Литви, заявив, що "Вільнюс заклав основу для шляху України до НАТО".

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Попри це, від представників української влади лунали прагматичні переконання, що через рік Київ таки отримає офіційне запрошення приєднатися до натівської родини. Наприклад, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про впевненість, що на 75-му саміті НАТО у Вашингтоні Україну покличуть до Альянсу.

"Стовідсотковість – вірогідність цього. Чому? Тому що, я думаю, до цього часу Росія остаточно втратить суб’єктність і перестане існувати як країна, що може вести ті чи інші війни. Я так делікатно кажу про те, що Україна до цього часу має вже виграти цю війну", – запевняв тоді Подоляк.

Про українську перемогу у війні з Росією ще до Вашингтонського саміту заявляв і глава ОП Андрій Єрмак.

"Вільнюський саміт демонструє російському агресору чіткий сигнал: наші партнери не просто вірять, а впевнені в перемозі України. Президент Зеленський у перемовинах з партнерами досяг домовленостей щодо потужних оборонних пакетів. Окрім цього, з нашими партнерами говоримо щодо фундаменту гарантій безпеки на шляху України до НАТО. Наша задача – перемогти у війні. І я вірю, що до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми можемо перемогти", – казав торік у липні Єрмак.

Та сподівання були марними. Через рік Україна все ще протистоїть російському агресору, а Вашингтонський саміт НАТО, як і рік тому, не прогнозує приємних зрушень у питанні членства. До слова, результати тогорічної зустрічі країн – членів НАТО та його партнерів можете пригадати у нашому матеріалі.

У лютому цього року посол США у НАТО Джуліанна Сміт висловила сумніви щодо запрошення Києву у Вашингтоні. Тоді вона сказала, що Альянс не надішле запрошення Україні про вступ, проте союзники дадуть чіткий сигнал, що роблять конкретні кроки на наближення Києва до членства. Так само буде сигнал і президенту РФ Володимиру Путіну, що вони нікуди не подінуться, продовжуючи підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

Напередодні старту ювілейної зустрічі Західного військового альянсу Euractiv пише, що,починаючи з Вільнюса лідери НАТО намагаються знайти баланс між визнанням прогресу України у реформах та модернізації збройних сил на шляху до членства, одночасно зменшуючи очікування Києва приєднатися до організації швидше, ніж пізніше.

Крім того, формулювання підсумкового рішення Альянсу все ще на стадії обговорення, оскільки країни-члени хочуть збалансувати погляди на те, коли Україна може стати членом, як пов'язати слова "міст", "незворотність" і "реформи", що є важливими для них в українському процесі. Як зауважує видання, навряд чи це питання буде повністю узгоджено до того моменту, як лідери прибудуть до Вашингтона у вівторок, 9 липня.

Замість "відкритих дверей" – "добре освітлений міст", або Як США змінюють формулювання

Після Вільнюського саміту західні оглядачі говорили, що замість конкретних термінів Київ почув, що зможе приєднатися до Альянсу "одного дня", коли для цього будуть відповідні умови. Натомість у НАТО заявили, що на саміті 2023-го зняли умову для Києва – виконання Плану із набуття членства, що наближає Україну до Альянсу.

"Україна наближається до НАТО", заявив журналістам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до 75-го саміту. Є сподівання, що у Вашингтоні лідери країн Північноатлантичного договору запропонують чіткий шлях до членства України. Зрештою, східноєвропейські члени НАТО домагаються, щоб Київ отримав чітку дорожню карту.

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Проте адміністрація Байдена, як і більшість членів Альянсу (торік найбільше вагалися Вашингтон та Берлін, – ред.), поки утримались у питанні підтримки негайного членства України, і все ще обговорюють, чи посилювати цього разу формулювання НАТО щодо майбутнього членства України в Альянсі та як саме.

Сам Байден нещодавно в одному з інтерв'ю сказав, що не готовий підтримати Україну в НАТО зараз. Ці слова викликали чимало обурення серед українців, а Зеленський зазначив, що США сьогодні не бачать Україну в Альянсі, тому що бояться роздратувати Путіна. На ці слова відповіли у Державному департаменті Сполучених Штатів, зазначивши, що насправді вважають важливим створення процесу, який гарантував би членство Києва в НАТО.

"Ви вже бачили, як державний секретар та президент США заявляли, що ми віримо, що важливо створити міст, який гарантуватиме членство України в НАТО… І ми вже давно говорили, що підтримуємо та заохочуємо політику відкритих дверей НАТО", – коментував перший заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател.

Тож розраховувати на політичний квиток до членства в Альянсі цьогоріч не варто, натомість у США обіцяють, що підсумкове рішення міститиме формулювання про побудову моста, який наблизить Україну до членства. А це мало б включати інституалізацію підтримки Заходу та навчання для України, щорічну фінансову допомогу у розмірі 40 млрд євро, зобов'язання щодо статусу членства Києва та призначення представника НАТО в Україні.

Щоправда, наскільки міцний та стабільний цей міст та як довго Україні доведеться жити на ньому чи під ним, – відповіді на ці питання поки немає.

Корупція як камінь спотикання. Що готує Вашингтонський саміт НАТО для України

Отож НАТО планує запропонувати Україні конкретні шляхи для прискорення її майбутнього членства у Північноатлантичному альянсі під час саміту 9-11 липня у Вашингтоні. За словами заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дугласа Джонса, очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО. Альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію у майбутньому і як підготуватися до членства в НАТО.

До речі, як писав "Голос Америки", на саміт у Вашингтоні також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – очільники МЗС Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також це вже третій саміт поспіль, у якому візьмуть участь не тільки глави 32 держав –членів НАТО, а й лідери країн Індо-Тихоокеанського регіону – Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. За словами Джонса, розвиток стійкості цих союзників до протистояння загрозам і викликам з боку Китаю є одним з ключових пунктів порядку денного.

Для України на шляху до членства в Альянсі каменем спотикання стає корупція. Видання The Telegraf минулого тижня повідомляло, що на саміті у Вашингтоні Україні скажуть, що вона зараз занадто корумпована, щоб вступити в НАТО, що своєю чергою завдасть великого удару по Володимиру Зеленському. "Переговори про членство не зможуть просунутися доти, доки колишня радянська держава не наведе лад", тому Альянс вимагатиме від Києва додаткових кроків до прогресу переговорів про членство, і ця позиція буде викладена у комюніке НАТО, яке підпишуть на щорічному саміті 9 липня.

"Ми маємо відступити та аплодувати всьому, що Україна зробила в ім'я реформ за останні два з лишком роки", – цитують високопосадовця Держдепу США, який додав: "Оскільки вони продовжують проводити ці реформи, ми хочемо їх похвалити, ми хочемо поговорити про додаткові кроки, які необхідно зробити, зокрема у сфері боротьби з корупцією. Це пріоритет для багатьох із нас за цим столом".

Зеленському, який братиме участь у Вашингтонському саміті, швидше за все запропонують обіцянку "добре освітленого моста" до членства в НАТО – саме такому терміну віддають перевагу США. Та союзники по Західному військовому альянсу досі не мають рішення, чи варто їм оновлювати заяву, зроблену на тогорічному саміті у Вільнюсі, щоб зробити пропозицію Києву "незворотною".

Попри це, найближчими днями Альянс запропонує додаткові системи протиповітряної оборони, включно з американськими Patriot, щоб задовольнити нагальні потреби України. Всупереч відсутнім обіцянкам НАТО, Київ уже підписав двосторонні безпекові угоди з майже 20 країнами Заходу, і глави цих держав планують відзначити ці угоди у спільній заяві на саміті НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, як йдеться у статті Foreign Affairs, зазначив, що третій рік Україна протистоїть агресії РФ завдяки допомозі країн Альянсу. Та все ж визнав, що члени НАТО не завжди до кінця і вправно виконували свої зобов'язання перед Україною як це було із затягуванням Європи з постачанням боєприпасів та піврічним ухваленням США фінансування для Києва. Тому, з його слів, щоб Україна перемогла, НАТО має робити більше і швидше, бо "великі виклики вимагають сміливих рішень".

Анонсуючи саміт НАТО-2024, Столтенберг зазначив, що Путін не має наміру найближчим часом завершити цю війну, і він все більше приєднується до авторитарних країн, зокрема Китаю. Тому лідери Альянсу мають намір зміцнити захист своїх країн, так само збільшити підтримку України та посилити співпрацю з державами в Індо-Тихоокеанському регіоні задля розв'язання спільних проблем безпеки.

У Вашингтоні лідери НАТО пообіцяють Києву постачати зброю на нинішньому рівні ще рік, але членство України поки не розглядається. Зі слів генсека Столтенберга, 32 країни-члени витрачають близько 40 млрд євро на військову техніку для України щороку. Ця сума розподілена між державами на основі їхнього економічного зростання, й надалі має бути "мінімальним базовим рівнем".

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Та у відносинах Україна – НАТО все ще існують "червоні лінії": про жодне членство в Альянсі не йдеться поки триває війна, а жоден натівський чобіт не може ступити на українську землю. Тут головоломкою для лідерів Альянсу є те, як сформулювати перспективи членства України, не дозволяючи їй приєднатися до НАТО.

Газета The Wall Street Journal писала, що Альянс розробив нові заходи довгострокової підтримки України у разі, якщо Трамп переможе на виборах у США, а праві сили – у Європі. Відомо, що в Україну планують направити високопоставленого цивільного чиновника, який перебуватиме в Києві. Він займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації та невійськовій підтримці. Він звітуватиме як перед штаб-квартирою Альянсу у Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створять у німецькому місті Вісбаден для координації постачання військової техніки Києву та підготовки українських військ (переберуть на себе більшу частину місії, яку досі виконували американські військові). Ці кроки мають на меті підсилити перспективи України приєднатися до Альянсу, не пропонуючи їй членство. Ну а пропозиція створення штаб-квартири у Німеччині для управління військовою допомогою стане гарантією довгострокової прихильності Альянсу безпеці країни, яку проголосили "мостом" до можливого членства Києва.

Фокусуючись на головну тему Вашингтонського саміту – збільшення підтримки України, – у НАТО планують закликати союзників по блоку збільшити виробництво зброї та повернутися до суворішої стандартизації боєприпасів, йшлося у Reuters. Власне про свої перші в історії оборонно-промислові зобов'язання Альянс планує оголосити на саміті 10 липня.

"Я очікую, що глави держав та урядів узгодять суттєвий пакет заходів для України. НАТО візьме на себе координацію та доставку основної частини міжнародної допомоги у сфері безпеки, а командування очолить тризірковий генерал і кілька сотень людей працюватимуть у штаб-квартирі НАТО в Німеччині та у логістичних центрах у східній частині Альянсу", – заявив за кілька днів до початку Вашингтонського саміту Єнс Столтенберг.

Він також наголосив, що союзники візьмуть на себе нові фінансові зобов'язання перед Україною. Очікується збільшення безпосередньої військової підтримки, укладання нових двосторонніх угод щодо безпеки та роботи з поглиблення військової оперативної сумісності.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський також резюмував сподівання від 75-го саміту НАТО, що має стати сильним для України. На ньому очікуємо добрих рішень, у тому числі щодо ППО.

Україну не бачать в НАТО? Коли Києву "світить" Альянс та до чого тут Трамп

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що США не бачать Україну в НАТО сьогодні. Членство Києва не підтримують ані Байден, ані Трамп.

"Ми розуміємо, що Білий дім не готовий дати нам запрошення. Вони говорять про це відкрито. Про це говорить президент Байден. А Трамп говорить, що якби не НАТО, то і війна могла б не початися. Ми з вами чуємо обидві думки двох партій. І це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО. На жаль", – висловився Зеленський.

Ми вже згадали про позицію Джо Байдена та Сполучених Штатів, а от щодо Трампа минулого тижня Politico опублікувало матеріал, де пише, що в разі перемоги експрезидента США на виборах у листопаді 2024-го Україна не вступить до Альянсу і може залишитися без частини території, яка наразі під окупацією. Радники Трампа передбачають "радикальну переорієнтацію", у якій Вашингтон відійде на другий план стосовно Європи, й укладе угоду з Путіним щодо України.

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Відтак, Трамп розглядає варіант угоди з РФ щодо того, яку частину України Москва зможе залишити собі, а також подальшу зупинку розширення Альянсу на схід, фактично блокуючи вступ України та Грузії в НАТО. Він також може відкликати гарантії безпеки для країн Альянсу, які витрачають менш ніж 2% ВВП на оборону. Крім того, ще однією частиною плану Трампа є те, що Сполучені Штати на перший період збережуть "ядерну парасольку" над Європою, авіацію та флот, але всі інші сили та техніка мають бути виведені з Європи – таке рішення залишить європейські країни в якості основних сухопутних сил на своїй території.

Як кажуть, поживемо – побачимо. Наразі Київ незмінно прагне максимально посилити свої позиції перед самітом НАТО і на ньому, щоб 9-11 липня у Вашингтоні отримати обіцянки того, що Україна невідворотно стане членом НАТО, як і більше обіцянок щодо надання озброєнь з боку країн Західного військового альянсу.

"Ми розглядаємо ідею політичного запрошення в НАТО як єдиний легальний інструмент, який підтверджує наш рух до членства в Альянсі. Наші партнери мають консенсус, що Україна буде в НАТО. Бачу, що будуть ухвалені рішення стосовно нашої практичної інтеграції в НАТО", – зазначив заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Зрештою, у невідворотності українського членства в Альянсі запевнив президент Естонії Алар Каріс, за словами якого те, що Київ приєднається до НАТО, не підлягає обговоренню.

"Альянс повинен надіслати сильний меседж, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Членство України в НАТО не є предметом обговорення, процес набуття членства є незворотним", – Алар Каріс.

Але виникає питання – коли? В інтерв'ю агентству DPA генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що членом Північноатлантичного альянсу Київ може стати упродовж наступних 10 років. Разом з тим вкотре закликав збільшити допомогу Україні.

Та невдовзі після, вже в ефірі CBS він зауважив, що "ніхто не давав гарантій вступу України до НАТО саме через 10 років".

"Найважливіше, що нам слід зробити, – це активізувати підтримку України, щоб вона перемогла. Це є умовою для будь-якого майбутнього членства України", – сказав Столтенберг.