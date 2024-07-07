Додатковий Patriot та 2 млн євро на криміналістичні дослідження злочинів РФ: що новий міністр оборони Нідерландів пообіцяв Україні

Про це стало відомо на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає Радіо Свобода.

Зокрема, щодо додаткового зенітно-ракетного комплексу Patriot, український глава МЗС зазначив: "Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована та очікувані терміни доставки цього комплексу до України".

Також, за словами Кулеби, нещодавно Нідерланди ухвалили рішення про закупівлю зброї в українських виробників.

Водночас Каспаро Вельдкамп заявив, що Нідерланди нададуть Україні 2 млн євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл.

"Також ми плануємо передати Україні криміналістичну лабораторію. Щоб ближче до лінії фронту у вас були судово-експертні можливості, щоб забезпечити справедливість для родин усіх українців, чиї тіла повертають із фронту", - розповів міністр закордонних справ Нідерландів.

Крім того, за його словами, Нідерланди долучаться до допомоги у поверненні дітей, викрадених Росією.

Очільник міноборони Нідерландів відвідав українське підприємство з виробництва дронів

Під час візиту до України нідерландська делегація відвідала українське підприємство, що виробляє дрони, повідомляє Міноборони України.

Зокрема під час переговорів увагу приділили питанням технологій як одному зі шляхів підтримки України, який може бути розширений.

"Військові технології розвиваються, тому що українці тестують їх на полі бою та платять за це кров’ю та життями. Ми запрошуємо ініціативно брати участь у розвитку українських підприємств. Потрібно діяти активніше. Поки ми ведемо переговори на політичній арені, на українських цвинтарях більшає кількість прапорів", - наголосив заступник міністра оборони України Олександр Балануца.

Також сторони обговорили важливість реформи закупівель - ініціатива має на меті зробити процес закупівель прозорішим та відповідним до практик країн НАТО.

"Сьогодні 70% усіх закупівель Міноборони припадає на вітчизняні компанії. Українські зброярні підприємства демонструють значний потенціал і готовність забезпечити потреби оборонного сектору. Запрошуємо до співпраці та інвестицій, аби разом побудувати надійний та інноваційний захист для наших країн", - сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Рубен Брекельманс підтвердив непохитну підтримку України.

"Коли ви кажете «дякую» нам за допомогу, ми дякуємо вам у п’ять разів більше. Ви обороняєте не лише свою країну, а свободу та демократію у світі. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - зазначив міністр оборони Нідерландів.