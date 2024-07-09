Зеленський прибув на Саміт НАТО у Вашингтон

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Зараз – Вашингтон. Сьогодні починається саміт НАТО. Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків F-16. Боремось, щоб були. Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України – а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів", - йдеться у заяві президента України.

За словами Зеленського, ми робимо й завжди будемо робити все, щоб російський терор програв.

"І це треба не лише нашій державі – це всім потрібно, буквально кожному партнеру, всім народам", - певен Володимир Зеленський.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна.

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.

У проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу шлях України до вступу в НАТО називають "незворотнім".