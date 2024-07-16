У червні 2024 в Україні різко впала кількість реєстрацій ФОПів. Дослідження YouControl

Детальніше про те, у яких регіонах новий бізнес активно відкривається та які сфери найпопулярніші у першому півріччі 2024 року – у матеріалі.

За перше півріччя 2024 року українці відкрили понад 148 тисяч ФОПів, що на 10,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Традиційно найбільше фізичних осіб зареєструвалося підприємцями у Києві – майже 20,5 тисяч, Дніпропетровській області – майже 14 тисяч, та Київській області – понад 11 тисяч.

Значний приріст кількості реєстрацій ФОПів спостерігався у Кіровоградській області – 25,7% порівняно з 2023 роком. Також значно збільшилася кількість нових фізичних осіб-підприємців у Запорізькій – 25,5%, Донецькій – 19,9%, та Чернігівській – 19,2% областях. Найнижчий приріст реєстрацій ФОПів був у Луганській – 0,3%, Івано-Франківській – 2,4%, та Харківській – 2,8% областях.

Серед обласних центрів найбільше нових фізичних осіб-підприємців зареєстровано у Харкові – 6,3 тисяч, Дніпрі – 5,9 тисяч та Одесі – 5,2 тисяч. У Запоріжжі кількість реєстрацій ФОПів зросла майже на 36% у порівнянні з 2023 роком.

Серед громад найбільше ФОПів зареєстрували у Криворізькій – 2,5 тисяч, Кременчуцькій – 1,4 тисяч, та Кам’янській – понад 1 тисячу, всі вони розташовані у Дніпропетровській області. У Олександрійській міській громаді Кіровоградської області приріст реєстрацій склав понад 47%.

Цікаво, що у червні 2024 року, приріст реєстрації ФОПів у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року склав -30%. У всіх регіонах України приріст реєстрацій був від'ємним. Найбільше падіння спостерігалося у Харкові: -13,6% у травні та -38,9% у червні, що цілком ймовірно, пов’язано з посиленням терористичних атак росії.

Жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: 59,8% нових ФОП належать жінкам, а 40,2% – зареєстрували чоловіки.

"Такого суттєвого розриву між часткою жінок і чоловіків, зареєстрованих підприємцями, – раніше не спостерігалося, хоча YouControl більше ніж 8 років здійснює моніторинг гендерної структури новостворених ФОП, – пояснює фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк. – Тому можна припустити деяке посилення впливу мобілізаційних процесів на небажання чоловіків реєструвати у державних органах нову підприємницьку діяльність. Більше того, гендерна структура закриття ФОП є протилежною: чоловіки на 4 процентних пункти частіше закривали ФОП, ніж жінки. З іншого боку, "перекіс" у бік ФОП, зареєстрованих жінками, не настільки кардинальний, ніж міг би бути гіпотетично, тому не варто надмірно згущувати фарби при інтерпретації даних показників".

Найбільше ФОПів було зареєстровано в секторах роздрібної торгівлі – понад 40 тисяч, інформаційних технологій – 19,6 тисяч, та інших послуг – 18,8 тисяч.

Освітній сектор став лідером за приростом нових ФОПів: у 2024 році українці відкрили на 45,5% (5,3 тисяч) більше ФОПів у цій сфері, ніж у 2023 році.

Відкриття компаній зросло на 5,6% за перше півріччя 2024 року порівняно з січнем-червнем 2023 року.

Так, в Україні зареєстрували майже 13,2 тисячі нових компаній. Лідерами за кількістю новозареєстрованих компаній стали Київ – 4,7 тисяч, Дніпропетровська – 1,1 тисяч, Львівська – трохи більше однієї тисячі та Київська області – 894 компанії. Херсонська область стала лідером за приростом нових компаній – 35,3%. У Полтавській – 27,3% та Хмельницькій – з 26,6%.

Секторами-лідерами за кількістю відкритих підприємств стали оптова торгівля – 1,9 тисяч, транспорт і логістика – 1,1 тисяча, та операції з нерухомістю – понад 1 тисячу.

Найбільший приріст реєстрацій спостерігався у секторі машинобудування – 101,5% (550 компаній) порівняно з 2023 роком.

Громадами, де зареєстрували найбільше компаній, стали три громади Київської області: Борщагівська – понад 10, Ірпінська – понад 90 та Вишнева – понад 80. У Мукачівській громаді Закарпатської області бачимо найвищий приріст реєстрацій – 88,5% (49 компаній).

У червні 2024 року різко знизився і приріст реєстрацій компаній та склав -22% порівняно з червнем 2023 року.