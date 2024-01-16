У Києві відбудеться виставка фоторобіт загиблого Максима Кривцова "Далі: Я поверну собі своє життя"
Пам’яті поета, фотографа та військового Максима Далі (Кривцова) у Києві пройде виставка, на якій його 24 фотороботи будуть доповнені його поезіями
Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.
У культурному просторі Squat 17b, у Києві 22 січня о 18:30 відкриється виставка, присвячена пам’яті поета й військового Максима Далі (Кривцова) "Далі: Я поверну собі своє життя".
На виставці представлять 24 фотороботи Максима Кривцова, які будуть доповнені його поезіями. Виставка триватиме до 3 лютого 2024 року, вхід буде безкоштовним.
"Проєкт, який запрошує відвідати кураторська група, — це сукупне бажання друзів і близьких віддячити, зробити все, щоб Максим зрадів. Офіційне відкриття буде приурочене до дня народження автора", - пояснили організатори.
Під час відкриття можна буде послухати поезію зі збірки "Вірші з бійниці", яку читатимуть друзі та близькі Максима.
"22 січня Максим мав святкувати день народження — на нулі чи в колі близьких. Хоч Росія забрала його життя, але друг Далі мав те, що неможливо вбити. Рукописи й світлини, відскановані знімки, переписані руками й опубліковані в соцмережах, перечитані уважними очима вірші на сторінках книги. Весь цей доробок промовляє: "Я поверну собі своє життя", — поділилася Дар'я Криж, співзасновниця культурного проєкту Squat 17b і кураторка виставки.
Усі роботи, а також листівки з ілюстраціями українських художників і художниць можна буде придбати. Отримані з продажу робіт кошти передадуть на збереження пам'яті про Максима Кривцова.
Твори Кривцова виходили в антології військових і волонтерів "Там, де вдома", збірках "Поміж сирен", "Книга Love 2.0. Любов і війна", "Колискова 21-го століття Vol. 1: що тебе заколисує?".
Максим Кривцов загинув 7 січня на війні проти російських окупантів. Йому було 33 роки.
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