У Києві відбудеться виставка фоторобіт загиблого Максима Кривцова "Далі: Я поверну собі своє життя"

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

У культурному просторі Squat 17b, у Києві 22 січня о 18:30 відкриється виставка, присвячена пам’яті поета й військового Максима Далі (Кривцова) "Далі: Я поверну собі своє життя".

На виставці представлять 24 фотороботи Максима Кривцова, які будуть доповнені його поезіями. Виставка триватиме до 3 лютого 2024 року, вхід буде безкоштовним.

"Проєкт, який запрошує відвідати кураторська група, — це сукупне бажання друзів і близьких віддячити, зробити все, щоб Максим зрадів. Офіційне відкриття буде приурочене до дня народження автора", - пояснили організатори.

Під час відкриття можна буде послухати поезію зі збірки "Вірші з бійниці", яку читатимуть друзі та близькі Максима.

"22 січня Максим мав святкувати день народження — на нулі чи в колі близьких. Хоч Росія забрала його життя, але друг Далі мав те, що неможливо вбити. Рукописи й світлини, відскановані знімки, переписані руками й опубліковані в соцмережах, перечитані уважними очима вірші на сторінках книги. Весь цей доробок промовляє: "Я поверну собі своє життя", — поділилася Дар'я Криж, співзасновниця культурного проєкту Squat 17b і кураторка виставки.

Усі роботи, а також листівки з ілюстраціями українських художників і художниць можна буде придбати. Отримані з продажу робіт кошти передадуть на збереження пам'яті про Максима Кривцова.

Твори Кривцова виходили в антології військових і волонтерів "Там, де вдома", збірках "Поміж сирен", "Книга Love 2.0. Любов і війна", "Колискова 21-го століття Vol. 1: що тебе заколисує?".

Максим Кривцов загинув 7 січня на війні проти російських окупантів. Йому було 33 роки.