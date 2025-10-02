У Криму нині понад 200 політвʼязнів та понад 1500 політичних справ, усе більше переслідують жінок, — Куришко

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У Києві відбувся пресбрифінг, присвячений порушенням прав політвʼязнів. Як зазначила постійна представниця президента України в АРК Ольга Куришко, наразі на території тимчасово окупованого Криму росіяни порушили понад 1500 адміністративних справ за так звану дискредитацію збройних сил РФ. Також існує тенденція збільшення кількості жінок у полоні.

"На цей час ми маємо понад 200 політвʼязнів і їхня кількість, на жаль, зростає", - повідомила Куришко.

Як розповіла керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, майже всі жінки переслідуються за статтею "державна зрада" або "шпигунство".

"Це означає не тільки величезні вироки, а й те, що майже всі ці справи є закритими. Нема доступу навіть під час досудових засідань, які відбуваються в Ростові", - пояснила правозахисниця.

За її словами, жінок судить військовий суд в Ростові, що також є порушенням Міжнародного гуманітарного права.

"У Крим жінки уже не повертаються. У Криму немає жодної жіночої колонії. Відповідно всі засуджені жінки вивозяться до РФ, зазвичай дуже віддалено від Криму", - додала Ольга Скрипник.

Вона також поінформувала, що росіяни маніпулюють дітьми полонених жінок.

З 2022 року у справах жінок в РФ ігнорують інформацію про стан здоровʼя, наявність неповнолітніх дітей та опіку над батьками з інвалідністю.

"Будь-які речі, які раніше хоч якось враховувалися ФСБшниками і окупаційними судами, зараз повністю ігноруються", - зауважила Ольга Скрипник.