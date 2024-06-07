У Нікополі під час російського артобстрілу загинула жінка
У п'ятницю, 7 червня, російська армія обстріляла з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинула 71-річна жінка
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Росіяни знову вбили людину в Нікополі. Під час артобстрілу загинула 71-річна жінка. Мої співчуття рідним…", - написав він.
За словами очільника ОДА, наразі уточнюються деталі щодо інших наслідків атаки.
- У ніч проти 7 червня Росія атакувала Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та "шахедами". На Хмельниччині, Київщині та в Одесі пролунали вибухи.
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