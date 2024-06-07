Росія атакує Україну "шахедами", зафіксовано виліт Ту-95: в Одесі пролунали вибухи
Ввечері четверга, 6 червня, Росія запустила на територію України "шахеди" з південного напрямку. Згодом було зафіксовано виліт бомбардувальників Ту-95
Про це інформують Повітряні сили.
Вказано, що о 22:43 ворожий ударний БПЛА з Херсонщини заходив у Миколаївську область, рухаючись північно-західним курсом. Згодом за тим самим маршрутом зафіксували ще одну групу безпілотників.
"Ракетна небезпека для Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей", - повідомили в Повітряних силах 0 23:17.
Станом на 23: 27 безпілотники рухались:
- з Миколаївщини у Кіровоградську область, курс західний
- на Миколаївщині північно-західним курсом
- в акваторії Чорного моря, наближаються до Южного північним курсом
- декілька нових груп ударних ворожих БПЛА у Херсонській області, вектор руху Нікополь
О 23:31 з'явилась інформація про виліт чотирьох російських Ту-95. А згодом Повітряні сили попередили про безпілотник у напрямку Одеси.
Також БПЛА зафіксували на Харківщині, вони рухаються західним курсом.
Ситуація станом на 0:20:
- Дрони у Кіровоградській області на з Черкаською, курс західний (Вінниччина);
- "Шахеди" на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей, курс західний;
- БПЛА у центрі Херсонщини, вектор руху на північний захід;
- Дрони у центрі Миколаївщини, курс північно-західний;
- "Шахеди" на півдні Миколаївської області, курс північно-західний;
- БПЛА в акваторії Чорного моря, рухається у напрямку Миколаївщини.
Вибухи в Одесі
О 23:46 в Одесі було чути звуки вибухів.
"У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях", - написав мер міста Геннадій Труханов.
О 23:54 Сили оборони півдня повідомили, що ведуть бойову роботу.
Згодом Труханов попередив, що ще один БПЛА рухається у напрямку Пересипського району Одеси.
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