Росія атакує Україну "шахедами", зафіксовано виліт Ту-95: в Одесі пролунали вибухи

Про це інформують Повітряні сили.

Вказано, що о 22:43 ворожий ударний БПЛА з Херсонщини заходив у Миколаївську область, рухаючись північно-західним курсом. Згодом за тим самим маршрутом зафіксували ще одну групу безпілотників.

"Ракетна небезпека для Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей", - повідомили в Повітряних силах 0 23:17.

Станом на 23: 27 безпілотники рухались:

з Миколаївщини у Кіровоградську область, курс західний

на Миколаївщині північно-західним курсом

в акваторії Чорного моря, наближаються до Южного північним курсом

декілька нових груп ударних ворожих БПЛА у Херсонській області, вектор руху Нікополь

О 23:31 з'явилась інформація про виліт чотирьох російських Ту-95. А згодом Повітряні сили попередили про безпілотник у напрямку Одеси.

Також БПЛА зафіксували на Харківщині, вони рухаються західним курсом.

Ситуація станом на 0:20:

Дрони у Кіровоградській області на з Черкаською, курс західний (Вінниччина);

"Шахеди" на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей, курс західний;

БПЛА у центрі Херсонщини, вектор руху на північний захід;

Дрони у центрі Миколаївщини, курс північно-західний;

"Шахеди" на півдні Миколаївської області, курс північно-західний;

БПЛА в акваторії Чорного моря, рухається у напрямку Миколаївщини.

Вибухи в Одесі

О 23:46 в Одесі було чути звуки вибухів.

"У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях", - написав мер міста Геннадій Труханов.

О 23:54 Сили оборони півдня повідомили, що ведуть бойову роботу.

Згодом Труханов попередив, що ще один БПЛА рухається у напрямку Пересипського району Одеси.



