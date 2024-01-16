У РФ повідомляють про збиті безпілотники у небі над Воронежем. Імовірно атаковано аеродром
Воронезький губернатор Олександр Гусєв заявив, що російські засоби ППО відбили "атаку українських безпілотних літальних апаратів" у небі над Воронежем. Імовірно атаковано аеродром
Про це Гусєв написав у своєму телеграм-каналі.
"В одному багатоквартирному будинку ліквідовано спалах на балконі. Ще у двох та кількох приватних будинках вибиті вікна", - пише губернатор.
Він додає, що за попередньою інформацією постраждалих немає.
За даними росЗМІ та телеграм-каналів, у ніч на 16 січня у небі над Воронежем було чути роботу безпілотників та ППО, прогриміло близько 10 вибухів.
Міноборони РФ повідомляє, що ППО збило три українські безпілотники.
Телеграм-канал Shot інформує, що метою атаки, імовірно, міг бути аеродром Балтімор — він розташований поряд з Тепличною вулицею, де уламки БПЛА, попередньо, потрапили в житловий будинок.
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