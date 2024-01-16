У РФ повідомляють про збиті безпілотники у небі над Воронежем. Імовірно атаковано аеродром

Про це Гусєв написав у своєму телеграм-каналі.

"В одному багатоквартирному будинку ліквідовано спалах на балконі. Ще у двох та кількох приватних будинках вибиті вікна", - пише губернатор.

Він додає, що за попередньою інформацією постраждалих немає.

За даними росЗМІ та телеграм-каналів, у ніч на 16 січня у небі над Воронежем було чути роботу безпілотників та ППО, прогриміло близько 10 вибухів.

Міноборони РФ повідомляє, що ППО збило три українські безпілотники.

Телеграм-канал Shot інформує, що метою атаки, імовірно, міг бути аеродром Балтімор — він розташований поряд з Тепличною вулицею, де уламки БПЛА, попередньо, потрапили в житловий будинок.