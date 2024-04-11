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У Росії нарахували 13 випадків "дружнього вогню" по військовій авіації ВПС РФ
З початку широкомасштабного вторгнення відбулося як мінімум 13 випадків "дружнього вогню" щодо російської авіації
Про це повідомляє The Insider
За підрахунками журналістів, ймовірно через дії власного ППО були втрачені:
- Чотири багатоцільові винищувачі Су-35;
- Три винищувачі-бомбардувальники Су-34;
- Два літаки ДРЛОіУ А-50У;
- Один багатоцільовий винищувач Су-27;
- Один десантно-транспортний вертоліт Мі-8;
- Один багатоцільовий вертоліт Мі-24;
- Повітряний командний пункт Іл-22М11 (його вдалося посадити після поразки, але потрібний довгостроковий ремонт).
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