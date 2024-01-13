У США посилять контроль за виробництвом Boeing після інциденту з 737 Max 9 Alaska Airlines

Про це повідомляє ВВС.

У Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA) заявили, що проведуть аудит виробничої лінії та переглянуть повноваження відповідальних за контроль якості.

Впродовж багатьох років FAA делегувало спеціалістам Boeing частину функцій щодо перевірки якості вироблених літаків, але ця практика викликала суперечки та неодноразові попередження про ризики для безпеки польотів.

"Настав час переглянути делегування повноважень і оцінити всі ризики безпеки, пов'язані з цим, – йдеться в заяві адміністратора FAA Майка Уітакера. – Федеральне управління цивільної авіації вивчає можливість залучення незалежної третьої сторони для нагляду за перевірками Boeing".

У Boeing ці заяви поки що не коментували, проте раніше обіцяли повністю співпрацювати із розслідуванням.

Напередодні у FAA повідомили, що розпочали розслідування щодо концерну у зв'язку з останнім інцидентом. Окреме розслідування проводить Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB).