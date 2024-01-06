Alaska Airlines призупинила польоти 65 літаків після вибуху на одному з них
Авіакомпанія Alaska Airlines тимчасово призупинила польоти 65 літаків Boeing 737 MAX 9 після того, як в одному з них у салоні вибухнула панель
Про це інформує Reuters.
Як розповів генеральний директор компанії Бен Мінікуччі, літаки повернуть в експлуатацію тільки після технічної перевірки та перевірки безпеки. Ці запобіжні заходи планують завершити впродовж "найближчих декількох днів".
Вказано, що внаслідок вибуху, який стався у п'ятницю, 5 січня, літак, що що прямував до Онтаріо, був змушений здійснити екстрену посадку. На борту перебував 171 пасажир та 6 членів екіпажу.
"Хоча такі випадки трапляються рідко, наш екіпаж був навчений і підготовлений до безпечного управління ситуацією", - заявили у пресслужбі авіакомпанії.
У заяві Boeing йдеться, що компанія розслідує причину аварійної посадки.
"Ми знаємо про інцидент, що стався з рейсом 1282 авіакомпанії Alaska Airlines. Ми працюємо над збором додаткової інформації і перебуваємо в контакті з нашим клієнтом-авіакомпанією. Технічна команда Boeing готова підтримати розслідування", - заявили в компанії.
- Раніше в аеропорту Стамбула пасажирський Boeing 777-300 авіакомпанії Turkish Airlines, який готувався виконати рейс до Афін, був змушений перервати зліт через кота, який втік від одного з пасажирів і почав ходити по салону.
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