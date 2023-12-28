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У Boeing 737 Max виявили нову несправність: повідомлення викликало падіння акції компанії

28 грудня, 2023 четвер
22:54
Економіка Boeing 737 Max

Авіабудівна компанія Boeing звернулась до своїх клієнтів та повідомила про знайдену несправність у літаках 737 Max. Повідомлення викликало падіння акцій компанії

Про це повідомляє CNBC.

Як повідомили в компанії, мова про "можливо ослаблений болт" у системі керування кермом. Це може бути проблемою, яка вплине на роботу літака.

Компанія рекомендувала перевірки після того, як "міжнародний оператор виявив болт із відсутньою гайкою під час виконання планового технічного обслуговування механізму в ланці керування кермом. Компанія виявила додатковий недобудований літак з гайкою, яка не була належним чином затягнута", - сказано в повідомленні.

Перевірка триватиме близько двох годин на кожен літак. Також її пройдуть всі нові 737 перед тим, як їх передадуть клієнтам.

"Проблему, виявлену на конкретному літаку, було вирішено. З міркувань обережності ми рекомендуємо операторам перевіряти свої літаки 737 MAX і інформувати нас про будь-які виявлені проблеми", - йдеться в заяві Boeing.

Після цієї заяви акції Boeing впали більш ніж на 1%.

Проблеми з літаками Boeing 737 Max

Вперше Boeing 737 Max зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року, такий же лайнер розбився в Ефіопії. Внаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). Крім того, було встановлено, що авіакомпанії економіки на навчанні пілотів роботі з MCAS через його дорожнечу. Одночасно було виявлено кричущі порушення в офіційній системі контролю за виробником літаків.

Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника провести повну перевірку усіх його систем.

Після виявлення проблеми Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори по всьому світу, в тому числі в США, Європі та Канаді. В результаті Boeing 737 MAX у 2020 році почали повертати на комерційні рейси після проведення необхідних змін і тестових польотів.

У квітні 2021 року у літаків Boeing 737 MAX, які авіакомпанії почали повертати до польотів після дворічного простою, виявилися нові потенційні проблеми з електрикою.

авіакатастрофа
США
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