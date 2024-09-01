У тунелях під сектором Гази знайшли тіла 6 ізраїльських заручників

Про це повідомляє CNN.

Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що заручників вбили незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські солдати.

Серед вбитих - 23-річний громадянин США ізраїльського походження Герш Голдберг-Полін. Зазначається, що бойовики ХАМАС взяли його у полон на музичному фестивалі Nova 7 жовтня.

Президент США Джо Байден заявив, що тіла були виявлені під містом Рафах на півдні Гази.

Серед інших п'ятьох жертв: Еден Єрушальмі, Кармель Гат, Альмог Сарусі, Олександр Лобанов і Орі Даніно.