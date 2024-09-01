У тунелях під сектором Гази знайшли тіла 6 ізраїльських заручників
Збройні сили Ізраїлю заявили, що знайшли тіла шести заручників, убитих бойовиками ХАМАС у Газі, включно з полоненим американцем ізраїльського походження
Про це повідомляє CNN.
Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що заручників вбили незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські солдати.
Серед вбитих - 23-річний громадянин США ізраїльського походження Герш Голдберг-Полін. Зазначається, що бойовики ХАМАС взяли його у полон на музичному фестивалі Nova 7 жовтня.
Президент США Джо Байден заявив, що тіла були виявлені під містом Рафах на півдні Гази.
Серед інших п'ятьох жертв: Еден Єрушальмі, Кармель Гат, Альмог Сарусі, Олександр Лобанов і Орі Даніно.
- 30 серпня Армія оборони Ізраїлю заявила про завершення 3-тижневої операції на півдні Гази, в ході якої було зруйновано 6 км тунелів ХАМАС, вбито понад 250 бойовиків і знайдено тіла шістьох заручників.
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