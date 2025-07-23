Україна та РФ провели черговий обмін: додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники", - зазначив глава держави.

За його словами, за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 українців.

Воїни, які повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки.

"Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі", - наголосив президент.

фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що відомо про звільнених захисників?

Як уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед визволених сьогодні – військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

"Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів. Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки", - додали в Коордштабі.

Зокрема, повертається з полону останній із захисників острова Зміїний – боєць Державної прикордонної служби України.

В Коордштабі також повідомили, що наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, а найстаршому – 66 років.

"Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках. Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - зауважили в Координаційному штабі.

фото: t.me/Koord_shtab

Відео із поверненням українських захисників показав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.