Зеленський заявив про підготовку нового обміну полоненими
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує новий обмін полоненими
Про це він заявив під час вечірнього звернення.
"Саме зараз уже почались необхідні процедури для нового обміну — ми завтра чекаємо наших людей. Я дуже сподіваюсь, що все вдасться", — зазначив президент.
- В Україні в тестовому режимі працює новий функціонал для пошуку полонених та ідентифікації зниклих безвісти. Завдяки йому вже вдалося встановити місцеперебування та стан 281 поневоленого.
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