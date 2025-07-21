В Україні тестують новий функціонал для пошуку полонених та ідентифікації зниклих безвісти: перші результати

Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Згідно з повідомленням колишні полонені можуть надати відомості про побратимів, які все ще залишаються в полоні, й таким чином посприяти їхньому звільненню.

"Коордштаб запустив у тестову роботу новий унікальний функціонал для українських захисників і цивільних, врятованих з російської неволі. Тут можна подати інформацію про побратимів, які ще залишаються у полоні, і цим пришвидшити їхнє звільнення", - поінформували у пресслужбі.

"Покликання нового функціоналу також – ідентифікувати зниклих безвісти. У спокійній обстановці, у зручний час звільнені матимуть змогу заповнити всі відомі їм дані та за потреби доповнити їх пізніше", – додали там.

На початковому етапі новий функціонал доступний для тих, хто нещодавно повернувся з полону. У майбутньому його зможуть використовувати всі військові та цивільні, які пережили ув’язнення в російських тюрмах під час війни.

Щоб пришвидшити ідентифікацію, родинам рекомендують детально заповнити Особистий кабінет, зокрема додати фото.

Результати тестового запуску вже дали змогу:

– з’ясувати місце перебування та стан 281 полоненого (військових і цивільних);

– зафіксувати 860 випадків порушення умов утримання;

– виявити нові місця утримання для 34 осіб;

– підтвердити інформацію про місцеперебування ще 187 людей.