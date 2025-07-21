В Україні тестують новий функціонал для пошуку полонених та ідентифікації зниклих безвісти: перші результати
В Україні в тестовому режимі працює новий функціонал для пошуку полонених та ідентифікації зниклих безвісти. Завдяки йому вже вдалося встановити місцеперебування та стан 281 поневоленого
Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Згідно з повідомленням колишні полонені можуть надати відомості про побратимів, які все ще залишаються в полоні, й таким чином посприяти їхньому звільненню.
"Коордштаб запустив у тестову роботу новий унікальний функціонал для українських захисників і цивільних, врятованих з російської неволі. Тут можна подати інформацію про побратимів, які ще залишаються у полоні, і цим пришвидшити їхнє звільнення", - поінформували у пресслужбі.
"Покликання нового функціоналу також – ідентифікувати зниклих безвісти. У спокійній обстановці, у зручний час звільнені матимуть змогу заповнити всі відомі їм дані та за потреби доповнити їх пізніше", – додали там.
На початковому етапі новий функціонал доступний для тих, хто нещодавно повернувся з полону. У майбутньому його зможуть використовувати всі військові та цивільні, які пережили ув’язнення в російських тюрмах під час війни.
Щоб пришвидшити ідентифікацію, родинам рекомендують детально заповнити Особистий кабінет, зокрема додати фото.
Результати тестового запуску вже дали змогу:
– з’ясувати місце перебування та стан 281 полоненого (військових і цивільних);
– зафіксувати 860 випадків порушення умов утримання;
– виявити нові місця утримання для 34 осіб;
– підтвердити інформацію про місцеперебування ще 187 людей.
- 17 липня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих, зокрема військовослужбовців.
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