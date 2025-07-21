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В Україні тестують новий функціонал для пошуку полонених та ідентифікації зниклих безвісти: перші результати

Юлія Юліна
21 липня, 2025 понедiлок
19:11
Технології повернення українських військовополонених

В Україні в тестовому режимі працює новий функціонал для пошуку полонених та ідентифікації зниклих безвісти. Завдяки йому вже вдалося встановити місцеперебування та стан 281 поневоленого

Зміст

Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Згідно з повідомленням колишні полонені можуть надати відомості про побратимів, які все ще залишаються в полоні, й таким чином посприяти їхньому звільненню.

"Коордштаб запустив у тестову роботу новий унікальний функціонал для українських захисників і цивільних, врятованих з російської неволі. Тут можна подати інформацію про побратимів, які ще залишаються у полоні, і цим пришвидшити їхнє звільнення", - поінформували у пресслужбі.

"Покликання нового функціоналу також – ідентифікувати зниклих безвісти. У спокійній обстановці, у зручний час звільнені матимуть змогу заповнити всі відомі їм дані та за потреби доповнити їх пізніше", – додали там.

На початковому етапі новий функціонал доступний для тих, хто нещодавно повернувся з полону. У майбутньому його зможуть використовувати всі військові та цивільні, які пережили ув’язнення в російських тюрмах під час війни.

Щоб пришвидшити ідентифікацію, родинам рекомендують детально заповнити Особистий кабінет, зокрема додати фото.

Результати тестового запуску вже дали змогу:
– з’ясувати місце перебування та стан 281 полоненого (військових і цивільних);
– зафіксувати 860 випадків порушення умов утримання;
– виявити нові місця утримання для 34 осіб;
– підтвердити інформацію про місцеперебування ще 187 людей.

  • 17 липня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих, зокрема військовослужбовців.
Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
полонені
Війна з Росією
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