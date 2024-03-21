Україна виробляє аналоги HIMARS, а також далекобійні ракети, - WP

Про це пише Washington Post із посиланням на українських посадовців.

Так, видання посилається на слова міністра стратегічної промисловості України Олександра Камишіна, який минулого місяця заявив, що Україна розгорнула ракети українського виробництва з дальністю понад 400 миль (більш ніж 640 км). Про яку саме зброю йдеться, він не уточнив.

Тим часом інші неназвані офіційні особи розповіли WP, що в Україні також розробляють ракетні системи, схожі на американські HIMARS, та високоточні ракети.

А втім, Україна досі не виробляє високотехнологічні системи. Заступник генерального директора компанії "Українська бронетехніка" Максим Полив’яний стверджує, що для того, аби налагодити таке виробництво, "потрібні десятиліття".