Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна виробляє аналоги HIMARS, а також далекобійні ракети, - WP

Україна виробляє аналоги HIMARS, а також далекобійні ракети, - WP

21 березня, 2024 четвер
04:40
Війна з Росією M142 HIMARS

В Україні вже виробляють власні системи, подібні до американських HIMARS, а також далекобійні ракети, здатні уражати цілі на відстані понад 600 кілометрів

Про це пише Washington Post із посиланням на українських посадовців.

Так, видання посилається на слова міністра стратегічної промисловості України Олександра Камишіна, який минулого місяця заявив, що Україна розгорнула ракети українського виробництва з дальністю понад 400 миль (більш ніж 640 км). Про яку саме зброю йдеться, він не уточнив.

Тим часом інші неназвані офіційні особи розповіли WP, що в Україні також розробляють ракетні системи, схожі на американські HIMARS, та високоточні ракети.

А втім, Україна досі не виробляє високотехнологічні системи. Заступник генерального директора компанії "Українська бронетехніка" Максим Полив’яний стверджує, що для того, аби налагодити таке виробництво, "потрібні десятиліття".

  • У кінці лютого міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що цього року Україна наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе, які подібні до іранських Shahed-131 та Shahed-136.
Теги:
зброя
HIMARS
Читайте також:
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
20 березня, 2024 середа
Пам'яті Нострадамуса
Дональд Трамп
19 березня, 2024 вiвторок
Нездійсненна сума: Трамп шукає кошти для сплати $464 млн застави у справі про шахрайство
Придністров'я
18 березня, 2024 понедiлок
"Навіть тамтешні військові РФ": генерал Маломуж пояснив, чому контингент у Придністров'ї не прагне воювати проти України
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.44
  • EUR
    Купівля 42.23
    Продаж 42.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
21 березня
06:04
Live
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Масована ракетна атака по Україні 21 березня: в Києві й області пролунали вибухи, є постраждалі
06:00
Залізний купол
Rheinmetall пропонує створити для Європи аналог Залізного купола
05:36
Логотип компанії Apple
Акції Apple упали на тлі повідомлення про судовий позов мін'юсту США, - Bloomberg
05:08
Ненсі Пелосі у демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю
Погодьмо хоч щось, але якомога швидше: Пелосі про голосування допомоги Україні у конгресі США
04:12
Школа операторів безпілотниками
Нідерланди допоможуть модернізувати українські дрони з допомогою ШІ
03:44
Віктор Орбан
Угорщина блокує рішення ЄС про конфіскацію активів РФ на зброю для України, - DW
03:16
снаряди
У МЗС Чехії повідомили, що вже отримали 300 тисяч снарядів, які закупили для України
02:48
Вірменія
Парламент Вірменії ратифікував угоду про статус місії ЄС у країні
02:20
Естонія
Естонія вирішила розірвати договір з РФ про правову допомогу
01:52
Суд ЄС зняв санкції проти одного з найбільших виробників шин Білорусі
01:24
Зеленський
Потрібно достатньо систем ППО: Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову 20 березня
00:56
Танк Leopard 2A4 іспанської армії
Іспанія готує передачу Україні 19 танків Leopard 2, - ЗМІ
00:28
Шмигаль та Трюдо
Україна отримала $1,5 млрд від Канади: кошти підуть на соціальні програми
2024, середа
20 березня
23:41
Сергій Ковалець
Головний клуб з невизнаного Придністров'я "полює" на українських тренерів, - ЗМІ
23:39
Сергій Ребров
"Він хороша людина": Ребров запевнив, що не чув проросійських заяв тренера Боснії і Герцеговини, з яким грав у РФ
23:23
Оновлено
Джейк Салліван
"Я тут, аби сказати, що ми віримо в перемогу України": радник президента США Салліван прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
23:16
Оновлено
Боєприпаси для F-16 та дрони: міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен у Києві оголосила про новий пакет допомоги
23:02
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Оцінка показала, що такі масштаби не потрібні": Шмигаль про мобілізацію 500 тис. українців
22:31
Ексклюзив
На фото: Зеленський поспілкувався з Мстиславом Черновим
Комунікація влади зі суспільством є, але часто слова не відповідають діям, - політолог Саакян
22:30
путін та шойгу
"У Києві ТЦК сформував загін колекторів": російські фейки та маніпуляції за 20 березня
22:30
Оновлено
РФ атакувала Харків, 20.03.24
Росія атакувала Харків: 5 людей загинуло, 9 постраждали, є зниклі безвісти
21:43
Молодіжна збірна України, Євро-2023
Збірна України з футболу зіграє з Аргентиною на Олімпіаді-2024. Результати жеребкування
21:41
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
План Макрона про контингент в Україні вже розробляється французькими військовими, - нардеп Гончаренко
21:22
Пожежа у житловому будинку на вул. Марії Капніст
У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, загинула 1 людина
20:56
на фото: Майк Джонсон
Джонсон підтвердив, що в палаті представників обговорюють надання допомоги Україні у вигляді позики
20:29
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зміна підходів до мобілізації в Україні - армія має бути добровольчою. Колонка Сергія Згурця
20:23
OPINION
Віталій Портников
Якої політичної допомоги очікує Україна від Китаю? Колонка Віталія Портникова
20:20
Джорджія Мелоні
Прем'єрка Італії Мелоні вимагає відшкодування збитків у €100 тис. через фейкові порновідео з її обличчям
20:05
OPINION
Ігор Бондар-Терещенко
Французи в Україні. Дубль перший
19:58
Віктор Циганков (ліворуч), Україна - Італія
Євро-2024: Ребров розсекретив стан Циганкова за день до матчу проти Боснії і Герцеговини
19:43
книжка вогонь знищення
Вилучають українські книжки та шукають тих, хто співпрацює із Силами оборони: окупанти проводять обшуки в Мелітополі
19:39
Ексклюзив
Олаф Шольц та Володимир Зеленський
У Defence Express розповіли, чи зможе Німеччина передати Україні ракети JASSM-ER
19:30
Збірна України, відбір Євро-2024
Боснія і Герцеговина - Україна: букмекери дали обнадійливий прогноз на плей-офф Євро-2024
19:21
Снайпер ЗСУ
Протягом доби ворог 52 рази намагався атакувати позиції Сил оборони на шести напрямках. Найбільше - на Новопавлівському
19:16
Google
Google запускає безоплатні навчальні онлайн-програми для підприємців: деталі
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 756 дня війни: ГУР атакувало російську авіабазу в Енгельсі, а на лівобережжі Дніпра ЗСУ успішно ліквідовують ворога
18:59
Красноярськ
"Атеш" проник у військкомат Красноярська та анонсував покарання для злочинців та корупціонерів
18:52
вбивство в Гоккенхаймі
Вбивство українки в Німеччині: водолази знайшли тіло Марини Стеценко - матері загиблої
18:38
Артем Довбик
Довбик зацікавив німецький топ-клуб, - ЗМІ
18:13
на фото Павлоград
Комітет ВР підтримав перейменування Павлограда, Броварів і ще низки населених пунктів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV