Камишін стверджує, що Україна наздогнала РФ за виробництвом дронів-камікадзе

Про це він розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", - запевнив Камишін.

Він акцентував, що Україна досягає успіху не лише у виробництві аналогів "шахедів", а й у виробництві інших ударних БПЛА.

"Те, що на Росії вибухає – то все наше", – сказав міністр.

Камишін також прокоментував схожість дронів-камікадзе українського виробництва з російсько-іранськими та зауважив, що вони тотожні "і за кількістю вибухівки, яку вони несуть, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".