Камишін стверджує, що Україна наздогнала РФ за виробництвом дронів-камікадзе
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що цього року Україна наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе, які подібні до іранських Shahed-131 та Shahed-136
Про це він розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону.
"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", - запевнив Камишін.
Він акцентував, що Україна досягає успіху не лише у виробництві аналогів "шахедів", а й у виробництві інших ударних БПЛА.
"Те, що на Росії вибухає – то все наше", – сказав міністр.
Камишін також прокоментував схожість дронів-камікадзе українського виробництва з російсько-іранськими та зауважив, що вони тотожні "і за кількістю вибухівки, яку вони несуть, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".
- 25 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників на рік. 90% дронів, які зараз Україна використовує на полі бою, – українського виробництва.
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