Уряд Мелоні планує відновити ядерну енергетику Італії, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

Правий уряд прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні планує відновити ядерну енергетику через 35 років після закриття останньої атомної електростанції в Італії, щоб зменшити викиди вуглекислого газу в країні.

За словами міністра екології та енергетичної безпеки Італії Джільберто Пічетто Фратіна, Рим планує ухвалити закон, аби уможливити інвестиції в малі модульні ядерні реактори, які можуть бути введені в експлуатацію протягом 10 років.

Він зазначив, що, згідно з планом, на атомну енергетику має припадати щонайменше 11% від загального споживання електроенергії в країні до 2050 року, оскільки Італія прагне зменшити свою залежність від імпортованого викопного палива.

"Щоб мати гарантію безперервного постачання чистої енергії, ми повинні ввести квоту на ядерну енергію", - підкреслив міністр.

Крім того, в уряді Мелоні скептично ставляться до відновлюваних технологій, таких як сонячна і вітрова енергетика, які, як стверджує Фратіна, "не можуть забезпечити необхідну безпеку".

Він заявив, що Рим також стурбований надмірною залежністю від сонячних панелей, які здебільшого виробляються в Китаї.

"Зрозуміло, що розвиток сонячної енергетики тісно пов'язаний з імпортом з Китаю ... країни, яка має дуже контрольовану урядом систему підприємств, що може бути як політичним, так і комерційним інструментом", - пояснив міністр.

Крім того, малі атомні електростанції є більш ефективними, оскільки для виробництва 300 МВт потрібно лише чотири гектари землі, що становить лише малу частку землі, необхідної для сонячних парків.

Він висловив упевненість, що історичну "огиду" італійців до ядерної енергетики, яка сформувалась після аварії на Чорнобильській АС, можна подолати, враховуючи, що новітні технології мають "різні рівні безпеки і приносять користь сім'ям і підприємствам".

Довідково: У 1960-х і 1970-х роках Італія побудувала чотири атомні електростанції, плануючи амбітне розширення своїх ядерних потужностей. Втім, після трагедії на Чорнобильській АЕС у в 1986 році італійці переважною більшістю голосів проголосували на національному референдумі за припинення субсидій на розробку нових реакторів.

Так, на тлі сплеску антиядерних настроїв Італія вирішила закрити всі існуючі атомні електростанції, остання з яких припинила роботу в 1990 році.