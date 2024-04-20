В Іраку у результаті авіаудару прогримів потужний вибух на військовій базі, - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вибух був достатньо потужним, а стався інцидент пізно в п'ятницю.

Агентство Reuters із посиланням на армійські джерела пише, що військова база, де стався вибух, "використовується Силами народної мобілізації Іраку (PMF)".

"Два джерела безпеки заявили, що вибух став результатом невідомого авіаудару, який стався близько опівночі в п'ятницю. Два джерела PMF відзначили, що удари не призвели до жертв, але завдали матеріальних збитків", - передає Reuters.

Крім того, представники PMF розповіли агентству, що удари були спрямовані по штабу PMF на військовій базі Калсо поблизу міста Іскандарія, приблизно в 50 км на південь від Багдада.

Джерело в міністерстві внутрішніх справ Іраку стверджує, що внаслідок вибуху загинула одна людина та вісім отримали поранення.

"Один із них загинув під час "бомбардування" іракської військової бази, яку використовували проіранські ополченці", - передає Times of Israel.