Пентагон ударом безпілотника ліквідував в Іраку командира "Хезболли", - CNN

Про це повідомляє CNN.

Особистість командира поки що не розголошується. Місцева іракська поліція повідомила, що удар був нанесений по позашляховику в Аль-Машталі, переважно шиїтському районі на сході Багдада.

Команда CNN на місці події почула щонайменше два гучних вибухи, що пролунали одне за одним близько 21:30 за місцевим часом.

Двоє людей, які перебували в автомобілі, не були ідентифіковані, оскільки їхні тіла обгоріли через пожежу. Загибель одного з лідерів "Катаїб Хезболла" підтвердили високопоставлене джерело у місцевих органах безпеки та високопоставлене джерело в Іракських народних мобілізаційних підрозділах (PMU).

"Спеціалізована технічна група служб безпеки розпочала розслідування інциденту, в результаті якого був обстріляний цивільний автомобіль в районі Аль-Маштал", - йдеться в заяві, опублікованій в середу ввечері.