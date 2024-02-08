Пентагон ударом безпілотника ліквідував в Іраку командира "Хезболли", - CNN
7 лютого військові США ліквідували командира угруповання "Катаїб Хезболла", відповідального за напади на американські сили в регіоні. Об'єкт був ліквідований ударом безпілотника по автомобілю в Багдаді. Супутньої шкоди або жертв серед цивільного населення не зафіксовано.
Про це повідомляє CNN.
Особистість командира поки що не розголошується. Місцева іракська поліція повідомила, що удар був нанесений по позашляховику в Аль-Машталі, переважно шиїтському районі на сході Багдада.
Команда CNN на місці події почула щонайменше два гучних вибухи, що пролунали одне за одним близько 21:30 за місцевим часом.
Двоє людей, які перебували в автомобілі, не були ідентифіковані, оскільки їхні тіла обгоріли через пожежу. Загибель одного з лідерів "Катаїб Хезболла" підтвердили високопоставлене джерело у місцевих органах безпеки та високопоставлене джерело в Іракських народних мобілізаційних підрозділах (PMU).
"Спеціалізована технічна група служб безпеки розпочала розслідування інциденту, в результаті якого був обстріляний цивільний автомобіль в районі Аль-Маштал", - йдеться в заяві, опублікованій в середу ввечері.
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- У ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.
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